〈熱門股〉91APP*-KY搭電商熱度 周漲逾2成寫掛牌新高

國內第一家掛牌的 SaaS 軟體服務公司 91APP*-KY(6741-TW) 自 5 月底上櫃以來股價表現偏強，由於國內疫情持續推升電商市場熱度，本周再度大漲 22%，最高來到 215.5 元，續寫掛牌來新高。

91APP 客戶以中大型業者為主，國內主要客戶有全聯、寶雅 (5904-TW)、全家便利商店 (5903-TW)、康是美、小三美日和台塑生醫等。

91APP 指出，去年疫情改變既有生活型態，加速實體零售品牌導入 OMO，而當前國內社會面臨嚴峻疫情衝擊，91APP 正協助數家實體零售品牌客戶，善用 OMO 模式共同抗疫。

據 91APP 大數據統計，自疫情爆發以來，品牌會員從門市轉到官網或 APP 購物的成長率高達 63%，品牌客戶轉向強化電商銷售動能，也推升 91APP 5 月合併營收達 8797 萬元，月增 22.13%，月增率創 6 個月來新高，年增率 33.58%，寫同期新高表現。

展望後市，91APP 將更著眼深化 APP 營運優勢，並聚焦 OMO 相關業務和多元加值服務，推升營收動能，並進而促進零售產業升級。