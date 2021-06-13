台積電除息、央行理監事會議 本周大事預告

權王台積電預計周四進行除息，每股將配發 2.5 元現金股利，依據過往填息紀錄，市場看好有助台股走勢，央行也將召開第二季理監事會議，由於本土疫情拉警報，外界認為，央行並無升息迫切性，利率政策可望維持 1.125% 的歷史低點、連五凍，以下是本周大事預告：

台積電除息行情 牽動台股走勢

台積電去年第四季每股配發 2.5 元現金股利，預計在本周四進行除息交易，並在 7 月 15 日發放，由於台積電改為「季季配」之後，大幅降低填息的天數及難度，依據過往紀錄，不乏當日即填息完畢的紀錄，牽動大盤走勢。

另外，台積電日前也公告，今年第一季每股將配發現金股利 2.75 元，為 2019 年改為季季配後的新高，也較先前的 2.5 元提高 10%，在大方配息政策下，台積電股價也站回 600 元大關，達 602 元。

央行理監事會議 利率估「連五凍」

美國聯準會 (Fed) 利率決策會議將在台灣時間周四凌晨召開，台灣中央銀行也緊跟在後，預計在當日召開第二季理監事會議，外界認為，由於美國量化寬鬆 (QE) 政策完全退場仍需一段時間，加上本土疫情拉警報，重貼現率將維持史上最低 1.125%、為連五凍。

除利率政策外，由於台灣疫情仍未趨緩，且疫情擴散至台灣經濟命脈電子業，外界關注三焦點，包括台灣今年最新的經濟成長率預估、國內外物價走勢看法，以及房市管制政策等。

國稅局周二重啟臨櫃報稅服務 採預約制控管人流

全台國稅局將自周二 (15 日) 起重啟臨櫃報稅服務，不過，由於台灣疫情仍未降溫，財政部為控管人流，將採「預約制」，民眾必須先透過網站線上或電話預約，再依照預約時間前往國稅局。

財政部原先為配合全台三級警戒，關閉國稅局臨櫃報稅服務，但隨著全台三級警戒延長至 6 月 28 日，財政部也陷入兩難，不過，最終考量民眾報稅需求及報稅截止日在即，仍決議在周二重啟臨櫃報稅服務。