〈美股盤前要聞〉美股期貨漲跌不一 比特幣漲近4萬美元

美股期貨週一 (14 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.07%，標普 500 期貨漲 0.05%，那斯達克 100 期貨漲 0.34%。

1. 馬斯克考慮重新開放比特幣購車 比特幣漲 9.8%

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在週日 (13 日) 於推特中表示，在確認比特幣能夠更多比例通過再生能源來挖礦後，特斯拉將重新接受以比特幣來進行購車交易。消息釋出後，比特幣在週日飆漲 9.8% 至 39,035.47 美元。

馬斯克在推文中表示，當比特幣礦工被證實以合理比例 (約 50%) 使用清潔能源時，符合未來的趨勢，特斯拉將恢復允許以比特幣進行交易。另外，馬斯克也表示，特斯拉已出售約 10% 的比特幣，來證明比特幣能夠在不動搖市場的情形下，輕鬆進行兌現。

在推文釋出後，比特幣於週日飆升 9.8% 至 39,035.47 美元，較先前收盤價上漲 3,492.71 美元，並且較 1 月 4 日的 27,734 美元的低點，上漲了 40.7%。

2. 散戶再掀迷因股狂潮 這回避險基金避而遠之

迷因股最近幾周有捲土重來之勢，但這回似乎和年初「散戶大戰華爾街」的情況有些不同，避險基金並未扮演做空這些股票的吃重角色。

華爾街日報 (WSJ) 報導，最近迷因股交易回溫，AMC(AMC-US)、GameStop(GME-US)、Clover Healt(CLOV-US)h、Clean Energy Fuel(CLNE-US) 等上漲，但散戶可以軋空的幾乎卻減少許多，IHS Markit 資料顯示，這些股票的空單餘額遠低於 1 月的水準。

今年來漲更猛的 AMC，空單餘額占流通股數的比率從 1 月初的 24% 下降到最近的 20%。AMC 從 1 月至今出售超過 1 億股股票，並把債券轉換成股權，稀釋了融券比率。

3. 小摩：亞馬遜 2022 年將超越沃爾瑪 成為美國最大零售商

摩根大研究報告指出，亞馬遜 (AMZN-US) 可望 2022 年超越沃爾瑪 (WMT-US)，成為美國最大的零售商。

摩根大通分析師指出，亞馬遜的美國零售業務「規模成長最快」。2014 年至 2020 年間，亞馬遜美國商品交易總額 (GMV) 的成長速度明顯超越美國調整後零售額和美國電子商務。

雖然在季度財報中，亞馬遜和沃爾瑪的 GMV 均沒有突破表現，但摩根大通估計亞馬遜的 GMV 成長遠較沃爾瑪快速。摩根大通估計，亞馬遜 2020 年 GMV 年增率 41% ，達到 3160 億美元，而沃爾瑪同期 GMV 僅年增 10% 至 4390 億美元。

4. 傳已接種疫苗者 15 日起進蘋果在美門市不用戴口罩

隨著美國疫苗接種持續，該地區的疫情已逐漸趨緩。有報導指出，隨著美國疫情好轉，蘋果 (APPL-US) 計劃將在本週取消美國多家門市對於已接種疫苗顧客的口罩要求。

有知情人士透露，蘋果已經通知旗下門市員工相關的政策變化，並預期最快將於週二 (15 日) 起生效。此外。員工也被告知將不需要要求查看顧客的疫苗接種證明單，但是門市的員工仍需要佩戴口罩。

由於美國在疫苗接種方面取得持續進展，蘋果成為最新一家取消這項防疫措施的大型零售商。近期，包含星巴克 (SBUX-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 和 Target(TGT-US) 等大型零售商也宣布改變他們的口罩政策。

5. 英媒：若 Nvidia 併購 ARM 失利 高通考慮入股 ARM

英國《每日電訊報》(The Telegraph) 報導稱，晶片巨頭高通 (QCOM-US) 表示，一旦監管部門拒絕 Nvidia(NVDA-US) 收購 ARM，該公司將對投資後者的想法抱持開放態度。

《每日電訊報》周日 (13 日) 報導稱，即將在本月底上任的高通新任執行長 Cristiano Amon 表示，若軟銀願意將旗下 ARM 公開上市，而非售予 Nvidia，高通願意與其他業內投資人一同投資 ARM。

Amon 說：「如果 ARM 擁有獨立的未來，你會發現生態系裡的許多公司都對投資 ARM 感到興趣，包含高通。」Amon 表示，高通已和其他具相同看法的企業針對此事進行討論。