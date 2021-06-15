巴西、墨西哥重啟加速 對美國汽、柴油需求估將大增

美國約 7 成汽車燃料出口到拉丁美洲兩大經濟體巴西、墨西哥，隨著兩國逐漸擺脫疫情陰霾、汽油和燃油需求可望回升，預料將提高美國汽油、柴油的進口量，進而加速原油市場需求復甦。

儘管巴西、墨西哥兩國仍深陷病毒快速傳播的麻煩，但隨著疫苗施打加速，兩國領導人正進一步重啟經濟，從而使經濟活動逐漸活絡。

巴西人口最多的州宣布允許餐館、健身房自 7 月 1 日起延長營業時間，該國道路使用量持續攀升。墨西哥則宣布學生本月將重返學校，足球場、電影院等場所開放一半人數進場。

Wood Mackenzie 分析師 Suzanne Danforth 表示：「復甦正在發生，雖然兩國復甦並不一致，但雙方都在正向趨勢上。」

雖然美國、中國和歐洲的石油需求已迅速恢復，但拉丁美洲的需求仍未正式反彈，該地區是深受疫情破壞的地區之一。巴西、墨西哥兩大拉丁美洲經濟體燃油需求約占美國汽油出口量的 7 成，對全球石油市場復甦至關重要。

巴西、墨西哥汽車燃料美日需求量 (圖: Bloomberg)

Danforth 表示，巴西對汽車燃料 (汽油與乙醇) 的需求有望在今年第四季恢復至疫情前的水平，此外，在巴西煉油廠為了維護價格而減少燃料生產後，該國對美國燃料的進口需求也在攀升。

另外，Danforth 說，墨西哥是北美疫苗接種進度最慢的國家，該國石油需求復甦的速度估將較為緩慢，預計 2022 年第四季才能回復至疫情前水平。

墨西哥有一半的汽油需求依賴進口，其中大部分由美國墨西哥灣沿岸的煉油廠生產。美國萊斯大學能源研究博士 Adrian Duhalt 表示，墨西哥需求將持續超過該國燃料產能。

5 月份自美國墨西哥灣沿岸輸送至墨西哥的汽、柴油和噴射燃料流量達到今年高點，據彭博航運數據顯示，通常每天有一到三批燃料離開德州前往墨西哥港口。

Duhalt 表示，墨西哥當然希望生產更多汽油並減少進口，但這很難實現，前提是需要大量的資本支出。

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