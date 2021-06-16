〈能源盤後〉需求復甦樂觀 核協未見進展 原油重返2年多高點

週二 (15 日) 交易，原油期貨價格上漲，收在 2 年多高點，因市場持續樂觀看待需求復甦，以及懷疑美國在本週末伊朗總統大選前重新加入伊朗核協的可能性。

交易者也押注美國原油庫存將連續第四週下降。能源訊息署 (EIA) 預計週三發布上週能源庫存報告。

CMC 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，「事實上，事實上，油價仍然幾乎沒有放緩跡象，這意味著如果油價上漲太多，我們恐怕會擔心看到一些需求遭破壞的早期跡象。」

「就目前而言，這似乎並沒有發生，Brent 原油仍創了另一個 24 個月高點，讓油價接近每桶 75 美元和 2019 年的高點，如果價格高出 80 美元太多，情況可能會很快發生變化。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.24 美元或近 1.8%，收每桶 72.12 美元，為 2018 年 10 月以來最高點。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.13 美元或近 1.6%，收每桶 73.99 美元，登 2019 年 4 月以來最高點。

ActivTrades 資深分析師 Ricardo Evangelista 表示，「市場一直對美國和伊朗正在進行的談判感興趣，目的是恢復兩國之間的核協議，因為這可能意味著結束對伊朗石油銷售的限制。然而，兩國之間的間接談判迄今為止未能取得任何成果，觀察者認為近期之內不太可能達成協議。」

川普時代的美政府於 2018 年退出伊朗核協，恢復對伊朗石油出口的制裁，而伊朗也以違反條約規定的核濃縮限制作為回應。如今改朝換代，拜登政府已表示準備重新加入可以讓伊朗同意遵守條款的協議，但美國並非該談判的直接參與者。

伊朗將於週五舉行總統大選，分析者認為，在伊朗上個月取消了包括溫和派和改革派在內的數十名候選人的資格後，強硬派神職人員 Ebrahim Raisi 被視為明顯受惠者。

與此同時，ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 認為，「如果核協談判拖延下去，新政府可能會採取不同的談判方式，可能會讓達成協議之日更往後推遲。」

「我們假設伊朗供應量自目前的 240 萬桶 / 日，到今年第三季增加到 260 萬桶 / 日，接著今年第四季提高至 300 萬桶 / 日。如果談判真的拖延至今年下半年，那麼這樣的供應量將面臨風險。」

但這將意味著 OPEC + 其他成員今年稍晚會有更多增產空間。

其他能源商品交易

7 月交割的汽油期貨價格小跌 0.03%，收每加侖近 2.17 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.03%，收近每加侖 2.11 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.3%，收近每百萬 Btu 3.24 美元。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (6/11 止) 原油庫存下降 420 萬桶，為連續第四週庫存下降。

另外，分析師也預期汽油庫存保持不變，蒸餾油庫存增加 20 萬桶。