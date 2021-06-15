〈美股盤後〉科技股本週開局強勁 台積電ADR漲逾2% 標普那指創新高

週一 (14 日) 華爾街靜待本週聯準會 (Fed) 利率會議，黃金微跌、美元持穩，美債十年期殖利率揚升，比特幣重回 4 萬美元大關，恐慌指數 VIX 漲逾 4%，科技股本週開局強勁，台積電 ADR 升逾 2%，標普、那指收盤創新高。

地緣政治消息方面，北大西洋公約組織 (NATO) 週一在布魯塞爾召開峰會，會後公報中指出，中國的明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域，構成系統性挑戰，北約盟國將捍衛聯盟安全利益為目的，與中國進行交涉。

週一外媒引述消息人士報導，歐美即將達成協議，解決波音、空巴延燒 17 年的補貼爭端。在週二美歐峰會前，美國貿易代表戴琪將和歐盟代表 Valdis Dombrovskis 進行首次面談，除了討論飛機補貼議題外，還要商議如何應對中國的競爭。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.76 億例，死亡數突破 380 萬例，美國累計確診超過 3347 萬例，累計死亡數超過 59.9 萬。印度累計確診超過 2951 萬例，巴西累計確診 1741 萬例。

全球迄今超過 178 個國家 / 地區接種逾 23.9 億劑新冠疫苗，每日施打約 3630 萬劑。英國週一宣布延遲全面解封一個月，直到 7 月 19 日。英國公共衛生 (PHE) 部發布的一項報告顯示，輝瑞和阿斯特捷利康 (AZ) 疫苗完全接種後，能高度有效預防因感染 Delta 毒株而住院的機率。

週一 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 85.85 點，或 0.25%，收 34,393.75 點。

標普 500 指數上漲 7.71 點，或 0.18%，收 4,255.15 點。

那斯達克指數上漲 104.72 點，或 0.74%，收 14,174.14 點。

費城半導體指數上漲 45.28 點，或 1.41%，收 3,255.34 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，資訊科技、通訊服務和房地產領漲，材料、金融和工業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體揚升。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.46%；臉書 (FB-US) 上漲 1.66%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.77%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.11%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.78%。

道瓊成分股多收低。高盛 (GS-US) 下跌 1.36%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.71%；開拓重工 (CAT-US) 跌 0.75%；波音 (BA-US) 跌 0.86%；旅行家 (TRV-US) 跌 0.80%；默克 (MRK-US) 下跌 1.08%。

費半成分股勁揚。英特爾 (INTC-US) 漲 0.59%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.62%；美光 (MU-US) 上漲 1.45%；AMD (AMD-US) 漲 0.30%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.09%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.00%。

台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.32%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.80%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.63%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.03%。

個股消息

AMC 娛樂 (AMC-US) 重回散戶懷抱中，收紅 15.38% 至每股 57.00 美元，略低於 6 月 2 日的峰值 62.55 美元。

其他迷因股卻萎靡不振！GameStop (GME-US) 下跌 1.67%；Aethlon medical (AEMD-US) 大跌 10.79%、黑莓 (BB-US) 下跌 0.92%、Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 下跌 5.48%。

摩根大通 (JPM-US) 收黑 1.71% 至每股 157.57 美元。小摩執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 稱，摩根大通正積極囤現金以因應更高通膨，靜待以更高利率投資的機會。

Novavax (NVAX-US) 下滑 0.94% 至每股 207.71 美元。該公司公布三期臨床試驗結果，旗下新冠肺炎疫苗對病毒的保護力達 90.4%，對於部分變種病毒株的保護力也達 93%。

電動卡車製造商 Lordstown Motors 在執行長和財務長辭職後股價下滑，Lordstown Motors (RIDE-US) 18.84% 至每股 9.26 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.28% 至每股 617.69 美元。特斯拉執行長馬斯克表示，若能以清潔能源進行挖礦，特斯拉將考慮重新開放比特幣購車。

馬斯克此言讓幣圈多頭狂喜，比特幣暴漲，連帶激勵區塊鏈概念股。嘉楠科技 (CAN-US) 大漲 18.12%，Marathon Digital Holdings(MARA-US) 和 Riot Blockchain(RIOT-US) 均漲逾 12%，加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 漲幅達 6.78%。

經濟數據

週一 Fed 隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模再創新高，來到 5839 億美元，連續 4 個交易日超過 5000 億美元。

華爾街分析

本週外界預期 FOMC 利率會議中聯準會將按兵不動，但 Fed 對利率、通膨和經濟的預測可能會影響市場。

National Securities 首席策略師 Art Hogan 表示：「我們正處於一場拉鋸戰中，既要經濟增長強勁，又要獲得巨大收益增長，同時還要考慮通膨情況，以及這對兩者的意義。」

E-Trade Financial 交易部門董事總經理 Chris Larkin 表示：「近期大盤的溫和表現與歷史模式基本相符，特別是 6 月份交易普遍平淡。隨著市場持續梳理聯準會可能採取的措施和迫在眉睫的通膨，我們可能會在短期內繼續看到這種狀況。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主