陸股復甦 元大滬深300正2今年規模大增近百億元

全球多數股市進入高檔震盪，中國股市今 (2021) 年開始出現反彈態勢，隨著中國股市浮現轉強徵兆，投資人大舉透過陸股基金、ETF 搶進中國股市，其中，元大滬深 300 正 2 ETF(00637L-TW) 今年以來規模大增約百億元。

陸股一甩疲態重返賽場，除了獲得多項經濟數據支撐外，第 2 季召開的中央政治局會議也是關鍵，會議表達了中國貨幣政策應堅持「穩中求進工作總基調」，保持總經政策連續性、穩定性、可持續性，流動性合理充裕。

元大滬深 300 正 2 ETF 研究團隊進一步解釋，在中國經濟持續修復、通膨數據走升的總體經濟環境下，貨幣政策明確沒有收緊意味，是相當偏溫和的表態，一定程度緩解市場對流動性的疑慮，也讓中國股市近期走出和全球股市截然不同的格局。

整體來看，中國經濟顯現復甦態勢，尤其 A 股企業獲利增長加速，加上資金動能回溫等多項有利因素下，有助 A 股市場表現，投資人不妨開始透過 元大 MSCI A 股 ETF(00739-TW) 分批布局，藉由分散標的與分散進場時間點的方式降低風險。

積極型的投資人在衡量自身風險屬性與商品適合度後，可以考慮槓桿型 ETF 進行波段操作，掌握中國股市在低基期下的補漲機會。根據投信投顧公會統計，截至 6 月 8 日，元大滬深 300 正 2 規模達 253 億元，相較於去年底的 161 億元，大增 92 億元，增幅達 57%。

所謂正 2 槓桿型 ETF，是運用期貨的槓桿效果，扣除各項必要費用後，儘可能追蹤標的指數單日正向 2 倍報酬的績效表現為操作目標，若追蹤指數當日增加 1%，該 ETF 當日淨值增加約 2%，因此市場上偏好槓桿操作的投資人，除了透過融資方式外，亦可選擇正 2 槓桿型 ETF 達到放大槓桿倍數的效果。

不過，元大投信研究團隊也提醒，正 2 槓桿型 ETF 可望透過槓桿效果，達到放大獲利效果，但若為負報酬，虧損也將放大，且目前國際金融市場受新冠疫情等眾多不確定因素影響，後勢仍可能出現大幅震盪，槓桿 ETF 適合短線操作，投資人須多加留意進場時間點，謹慎評估及評量自身風險屬性與商品適合度，並嚴設停利停損點。