筆電需求暢旺 宏碁七位高層5月加碼自家股票逾千張

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 受惠遠距商機，加上 5 月國內疫情升溫帶動筆電換購潮，挹注營運維持高檔，根據公開資訊觀測站資料，董事長暨執行長陳俊聖 5 月再度加碼自家持股 500 張，其他 6 位高階主管也大舉買進自家股票，共計 7 位高層加碼近 1020 張持股，對公司前景樂觀看待。

根據公開資訊觀測站資料顯示，不只陳俊聖加碼自家持股，全球副總裁暨泛歐營運總部總經理傅若盟、共同營運長黃資婷 5 月也各自加碼 145 張、211 張，其他包含技術長張瑞川、數位顯示事業總經理簡慧祥、法務長吳麗娟、會計長陳玉玲也增加 15、69、50、30 張，合計 7 位高階主管單月加碼 1020 張持股。

陳俊聖近年持續加碼自家持股，今年 3 月曾透過旗下木真加碼 100 張、5 月再透過旗下木實投資 500 張，累計今年以來就增加 600 張持股，若以 3 月、5 月平均股價 28.79 元、31.62 元計算，今年已砸 1868.9 萬元加碼宏碁持股。

營運方面，宏碁表示，需求仍大於供給，將持續與供應鏈合作追料、趕工出貨，目前訂單能見度已可看到第 3 季，亞太區也受惠各國教育標案，加上國內疫情帶動筆電搶購潮，成長動能強勁，預期今年整體筆電出貨仍以優於市場平均。

宏碁 5 月營收達 248.07 億元，月減 0.6%、年增 22.9%，創下近七年同期新高，累積前 5 月合併營收 1213.14 億元、年增 36.6%。