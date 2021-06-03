〈宏碁展望〉筆電需求強 今年成長拚優於市場平均

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 受惠遠距商機、宅經濟動能延續，筆電出貨維持暢旺，目前仍維持供不應求狀態，展望今年，共同營運長黃資婷今 (3) 日表示，筆電需求維持高檔，但受限 IC 等上游零組件吃緊，將持續與供應鏈合作積極追料，今年整體筆電出貨將以優於市場平均為目標。

黃資婷表示，許多國家受疫情影響開始在家工作 (WFH)，或在解封後逐步重回工作崗位，都帶動整體筆電需求維持高檔，筆電也從過去一家庭一電腦，到現在平均每人都有一台，看好需求將延續，宏碁也持續積極爭取各國商機。

雖然筆電需求仍強，但黃資婷指出，短期缺料、貨運都是一大考驗，缺料方面將與供應鏈擴大合作，一起向上游追料，至於海運，近期面臨空櫃回頭問題，不過歐洲地區部分產品改用火車運送，可望更掌握運送時間、降低碳排。

宏碁 4 月取得敦泰 (3545-TW) 約 3.58% 股權，就是希望能強化掌握供應鏈，在追料上面，共同執行長高樹國也透露，昨 (3) 日半夜黃資婷還寫郵件給仁寶 (2324-TW) 總經理翁宗斌追貨。

新產品、技術研發上，高樹國指出，人類對筆電持續追求輕、薄、效能等，未來也將持續在廣泛的筆電市場中，尋找尚未被滿足的細分市場布局，上周全球發表會推出的 5G 產品也將擴大導入各產品。

高樹國進一步指出，在 Chromebook 產品線上，宏碁推出全球首款 17 吋大尺寸筆電，可望符合歐洲市場需求，去年與聯發科 (2454-TW) 擴大在 Chromebook 布局也持續進行中，至於，折疊筆電方面，也會持續關注在對的時間推出。