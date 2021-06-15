大亞看準AFC趨勢 年底前儲能系統建置量上看10MW

電線電纜廠大亞 (1609-TW) 跨入太陽能領域有成，其中，看準調頻輔助服務 (AFC) 趨勢，已在自有台南廠區建置 6000W 儲能系統，預計今年將提升至 10MW。

大亞自行建置的儲能系統「大亞儲能微電網」，融合儲能、電力設備、環境控制、電網資訊等，可提供全方位電力調控服務。

大亞兩年前開始開發儲能系統，目前建置量約 6000W，搭上 AFC 趨勢，加上目前儲能國內開發商較少、競爭對手不多，且儲能需求迫切，今年更積極擴大建置量，年底前上看 10MW，後續也將與台電洽談躉購合約。

大亞太陽能事業方面，子公司心忠電業於臺南學甲建置地面型太陽能電廠，目前發電量為 76MW，6 月底取得電業執照後，開始有營收貢獻；志光能源則預計與大同完成交割，將在台南七股佈建全台最大魚電共生案場，明年底前總發電量達 120MW。

大亞表示，目前集團發電量約 120MW，看好地面型太陽能案場陸續掛牌，加上持續開發中大型企業廠房屋頂，預計 2022 年底前，全台將有 54 座太陽能發電系統，發電量至少可達 240MW，未來每年營收貢獻約 15 億元。