〈紓困4.0啟動〉兒童家庭防疫津貼1萬元今上路 兩種管道申請皆免手續費

行政院發放的「兒童家庭防疫補貼」今 (15) 日上路，符合資格民眾可申請「網路申請直接入帳」或「ATM 領取現鈔」兩種管道，都免收手續費，其中網路入帳今天起受理登錄，民眾可在 18 日中午 12 時以後確認入帳結果；選擇 ATM 提領者則可自 18 日起到 9 月 30 日止到指定 ATM 機台領取。

為減輕育兒家庭防疫期間的經濟負擔，行政院宣布，今天起到 9 月 30 日止，針對家有國小以下孩童或國、高中身心障礙特教學生之父母或監護人，提供每位補貼對象 1 萬元的家庭防疫補貼，民眾可選擇「網路申請直接入帳」或「ATM 領取現鈔」兩種管道。

財金公司表示，選擇網路轉帳者，從 15 日到 17 日止先行受理登錄作業，18 日中午 12 時以後，就能在網銀、行動銀行或申領登記網站 (https://10000.gov.tw) 確認入帳結果；如果是 18 日後登錄申請者，將於次一營業日入帳，免出門即可申領最安心。

如果是選擇「ATM 領取現鈔」，則是從 18 日起零時起到 9 月 30 日止，在中信銀、國泰世華或台新銀等合計逾 1.4 萬台 ATM，用孩童父母或監護人持有的指定金融機構金融卡，輸入孩童健保卡號、同一父母或監護人 ID 後進行身分核驗，即可立即提領現金 1 萬元。

財金公司表示，不論選擇「網路申請直接入帳」或是「ATM 領取現鈔」，一律免收取手續費，為減少外出風險，建議可透過網路方式線上申辦。

此外，財金公司也提醒，今天是申請第一天，網路流量將會最高，財金公司已準備系統因應，自動啟動排隊機制，建議如無急迫需求，建議暫緩幾天再申請。