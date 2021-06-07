〈紓困4.0啟動〉銀行再陷績效競賽地獄？財政部澄清「絕無此事」

紓困 4.0 開跑，但全國金融業工會聯總會 (簡稱全金聯) 今 (7) 日卻出面痛批，銀行公會決議勞工紓困必須三天內完成，且財政更要求公股銀行限時回報企業貸款，批評紓困再度淪為績效競賽，對此財政部澄清，紓困貸款絕無核定天數與績效競賽一事。

全金聯引述媒體報導指出，銀行公會日前開會決議「勞工紓困貸款將於三天內完成」，今天則傳出財政部要求公股行庫限時回報企金貸款有無申貸進件？筆數及金額為何？

全金聯指出，在疫情嚴峻的當下，銀行基於人力與營運量能考量，採行分組上班模式，導致人力吃緊，現在又針對紓困作業要求進度與「業績」，無疑是增加銀行員工負擔。

全金聯更痛批，國發會 3 日已函覆「因疫情因素，金融機構分流上班，貴總會建議不要限三天內撥款及避免行庫業績競賽等已納入考量」，但最後仍難逃績效比賽的壓力。

全金聯更對金管會喊話，應立即公開制止銀行公會荒誕決定，並與財政部溝通不要再玩排名競賽、造成員工過勞負擔。

對於全金聯指控，財政部則強調，公股銀行配合紓困 4.0 方案辦理相關紓困貸款，並無訂定審核天數及作業績效競賽。

財政部說明，三級管制衝擊國內經濟甚鉅，為協助受影響產業及個人及時取得金融支援度過難關，因此推動紓困貸款。

財政部指出，目前各公股銀行基於防疫作業，採分流或居家辦公，導致作業能量限縮，但外界仍相當期待公股銀行善盡企業社會責任，因此鼓勵公股銀行於符合防疫相關指引措施下，適時配合辦理相關紓困貸款措施。