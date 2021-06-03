〈紓困4.0啟動〉公股銀以5500億元自有資金助陣

紓困 4.0 方案出爐，財政部今 (3) 日下午也宣布，八大公股銀行自辦紓困放款餘額合計可達 5500 億元，預計最快 6 月 7 日就能與政策性貸款同步上路。

財政部次長阮清華今天下午舉行線上記者會說明財政部的紓困措施，他表示，因應本土疫情爆發，八大公股銀行盤點自有資金，預估合計可撥出 5500 億元的新資金辦理紓困貸款。

阮清華說，這波疫情來的又急又快，不少企業都受影響，因此即將上路的紓困方案，不論企業或民眾有新資金需求，或是先前已申貸的想要展延或債權重整都可申請。

阮清華表示，公股銀行將協助營運遭遇困難的客戶，並就受疫情影響致營收衰退者，提供暫緩繳納本金或展延借款期限等協助措施，並視客戶個案需求及實際情形辦理。

至於個人戶部分，銀行除配合勞動部辦理勞工紓困貸款外，對因疫情影響而還款困難之個人，也有既有貸款寬緩措施、信用卡緩繳方案及個人貸款專案等，有需要之個人可向銀行申請暫緩繳納借款本金、展延借款期限、減免計收信用卡違約金及循環利息等協處措施。

根據財政部統計，截至目前為止，全體銀行紓困金額規模已達 3.2 兆元，其中來自公股銀行紓困金額就高達 2.8 兆元，占整體紓困比重達 86%。

財政部呼籲，去年已申貸各部會政策紓困方案之民眾，儘量到原往來銀行申辦，並多利用網路、郵寄、傳真等方式提出申請，公股銀行對於個人申貸戶 (含勞工紓困貸款)，不論新舊戶，均得採線上申請、審核、撥貸；企業舊貸戶因屬既有客戶，得先採書面審核，如有必要再事後補件。

另外，企業新貸戶也可線上申請，惟對保仍須親自臨櫃辦理，財政部已督請各公股銀行作好相關防疫措施，針對臨櫃辦理民眾擬訂人潮分流計畫，降低群聚感染接觸風險，保障員工及客戶健康安全。



