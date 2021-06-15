日韓元首G7未能面對面會談 取消原因雙方說法不一

2021 年的七大工業國集團峰會 (G7)、於 6 月 11 至 13 日在英國英格蘭西南部的康瓦爾郡 (Cornwall) 海岸城鎮舉辦。受矚目的日、韓兩國元首會談因故未能實現，南韓媒體《韓聯社》在 14 日的報導中爆料、提到破局理由是因為日本單方面取消，不過日本官房長官加藤勝信在得知之後也於同 (14) 日下午的例行記者會提出反駁，雙方各說各話。

根據《日本放送協會》(NHK)14 日報導，日本首相菅義偉與南韓總統文在寅兩人，在 6 月 12 日當天首度見面並互打招呼。兩人原本要在此次 G7 會期當中進行簡單形式的元首會談，不過文在寅在隔天 (13 日) 於社群網路上發文，內容寫道：「對於日韓關係而言，原本可能成為全新展開的寶貴時間，但是會談未能實現，至感遺憾。」

對此，韓聯社也於 14 日的報導當中引用來自南韓外交部的消息，提到「日、韓兩國政府原本暫定同意利用這回 G7 峰會的召開，要舉行形式簡略的元首會談，日本方面卻片面取消。」

韓聯社提到日本取消元首會談的理由，與南韓軍隊預定 6 月 15 日在日本島根縣竹島的周邊海域舉行年度例行的「東海 (日本海) 領土保衛演習」有所關聯。

關於該項演習，南韓軍方會在每年實施兩次。不過根據日本政府說詞，他們認為根據史實也好、還是從國際法條來看也好，竹島都是日本的固有領土，要求南韓方面中斷演習。

日本放送協會 (NHK) 針對這回報導向南韓外交部進行了相關求證，不過南韓外交部則表示無法確認。

加藤勝信在 14 日下午的記者會表示，「知道該則報導，不過完全沒有那樣的事實。且不只與事實不符，(南韓) 還片面的發出消息、至感遺憾。也立即向南韓方面提出抗議。」他也解釋「這次是因為 G7 峰會時程上的因素，日韓元首會談才因故沒有實施。」