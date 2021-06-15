本土確診連3天低於200例 陳時中：三級警戒不排除分區降級

國內今 (15) 日新增 132 例本土 COVID-19 個案，為連續第 3 天低於 200 例，新增死亡 8 例，也降至個位數。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這是好現象，能讓醫療量能減輕負擔，全國三級警戒將持續至 28 日，雖然疫情隨時在變化，但也不排除分區降級的可能性，要與專家進一步討論。

雙北地區自 5 月 15 日起進入疫情三級警戒，迄今屆滿 1 個月，全台單日新增確診人數降至 132 例，為 62 例男性、70 例女性，已連續 3 天降至 200 例以下，也是近一個月來本土個案最少的一天。

指揮中心指出，今天新增確診個案分布仍以新北市 65 例最多，其次為台北市 26 例，苗栗縣 18 例，桃園市 12 例，此外，單日新增染疫身亡的患者也下滑至 8 例，全台累計死亡 460 例。

陳時中表示，確診病例及死亡人數趨緩是好現象，也能讓醫療量能負擔減輕。

全國三級警戒延長至 6 月 28 日，外界關注，三級警戒是否維持「同島一命」，或是可以考慮降級？陳時中表示，疫情隨時都在變化，指揮中心會持續監測，針對分階段或分區域降級，「不排除任何可能性」，還會再與專家共同討論。