〈美股早盤〉經濟數據好壞參半 美股開平後震盪走低 道瓊跌逾百點

美國周二公布經濟數據好壞參半，隨著 FOMC 會議即將展開，美股周二 (15 日) 走勢平緩，主要指數漲跌不一，道瓊工業指數開盤小漲後翻黑走低，截稿前跌逾百點或 0.25%，那斯達克綜合指數跌 0.12%，標普 500 指數跌 0.13％，費半小漲 0.18%。

最新經濟數據顯示，美國 5 月零售銷售月減 1.3%，降幅高於市場預期，另一方面，5 月生產者物價指數 (PPI) 月增 0.8%，連續 13 個月增長，且高於預期，年增率則報 6.6%，寫下 2010 年有紀錄以來新高。

市場正在等待為期 2 天的 FOMC 政策會議，並關注 Fed 對於購債計畫的評論，其對通膨、利率和經濟前景的看法，將進一步影響市場走勢。

彭博經濟學家預計，利率點陣圖將顯示 Fed 將於 2023 年升息，但今年稍晚發布縮減購債信號的可能性不大。

截稿前，10 年期美債殖利率幾乎持平，暫報 1.506％。

截至台北時間周二 (15 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 123.59 點或 - 0.36%，暫報 34270.16 點

那斯達克綜合指數下跌 14.16 點或 - 0.12%，暫報 14156.11 點

標普 500 指數下跌 5.32 點或 - 0.13%，暫報 4249.83 點

費半上漲 5.94 點或 0.18%，暫報 3261.11 點

台積電 ADR 上漲 0.73% 至每股 121.88 美元

十年期美債殖利率上漲 1.506%

紐約輕原油上漲 1.03% 至每桶 71.61 美元

布蘭特原油上漲 0.91% 至每桶 73.52 美元

黃金上漲 0.10% 至每盎司 1867.70 美元

美元指數上漲 0.08% 至 90.56 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤上漲 0.18％，至 245.49 美元。

美國與歐盟周二宣布結束長達 17 年的波音與空巴飛機補貼爭端，這場爭端起自 2004 年，兩家公司互相指控彼此取得政府非法補貼，構成不公平競爭，並不斷向彼此施加懲罰性關稅。

Vroom(VRM-US) 早盤下跌 5.82％，至 42.56 美元。

二手車線上平台 Vroom 宣布將發行 5 億美元的高級可轉換票據，2026 年到期，用於一般經營、投資以及技術收購。

Sage Therapeutics(SAGE-US) 早盤下跌 8.88％，至 66.39 美元。

這家生技公司周二公布，與 Biogen 共同生產的憂鬱症藥物 Zuranolone 試驗結果不盡理想，儘管達成改善憂鬱症狀的主要目標，但長期療效和副作用仍引發關切。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 PPI 年增率報 6.6％，預期 6.2%，前值 6.2%

美國 5 月 PPI 月增率報 0.8％，預期 0.4%，前值 0.6%

美國 PPI 月增率 (圖：Zerohedge)

美國 5 月核心 PPI 年增率報 4.8％，預期 4.8%，前值 4.1%

美國 5 月核心 PPI 月增率報 0.7％，預期 0.5%，前值 0.7%

美國 5 月零售銷售年增率報 28.1％，前值自 51.2% 上修至 53.4%

美國 5 月零售銷售月增率報 - 1.3％，預期 - 0.4%，前值自 0% 上修至 0.9%

美國 6 月紐約 Fed 製造業指數報 17.4，預期 22.0，前值 24.3

美國 5 月工業產出月增率報 0.8％，預期 0.6%，前值 0.7%

台北時間 22:00 將公布美國 6 月 NAHB 房產市場指數，預期 83.0，前值 83.0

華爾街分析：

Nordea Asset Management 策略師 Sebastien Galy 表示，市場可能將零售銷售數據略疲的情況，視為美國人並不擔心通膨上升的跡象之一，因為他們不急著採購商品。

Rathbone Investment Management 資產配置研究主管 Edward Smith 認為，投資人似乎更加相信，Fed 按先前所說的維持政策不變，這代表財務環境相對寬鬆，應該有利於股市。

City index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 表示，好壞參半的經濟數據並未引發市場太多關注，市場幾乎沒有作出任何回應，且幾乎沒有人敢在 Fed 公布利率決議前做出大動作，最大的問題在於，Fed 是否會以非常緩慢的速度導入縮減購債的談話，以及圍繞在結束超寬鬆貨幣政策的爭論。