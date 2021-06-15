美國消費者預期未來三年通膨率達3.6%  創八年新高

美國經濟展開疫情後的復甦之際，紐約聯邦準備銀行最新調查顯示，美國消費者對未來三年通膨的預期攀升到 3.6%，達到八年高點，對未來一年的通膨預期也繼續上揚。

紐約聯準銀周一 (14 日) 公布，美國消費者 5 月對中期 (未來三年) 通膨率的預估值中位數，從 4 月的 3.1% 上升到 3.6%，是 2013 年 8 月來最高。此外，短期 (未來一年) 通膨率從 4 月調查的 3.4% 衝上 4%，再寫紀錄。

通膨鷹派主張，高於預期的通膨預期已經轉移為定價行為。但鴿派認為中期通膨率相較短期通膨率僅小幅上揚，代表目前的價格上漲是疫情消退、經濟重啟之下的產物，為暫時性現象。

紐約聯準銀在聲明中說：「過去幾個月以來，中期通膨預期的上升速度都比短期通膨預期慢，兩個數據的差距 (5 月為 0.4 個百分點) 則再次寫下紀錄。」

美國聯準會 (Fed) 可能在本周決策會議上辯論貨幣政策下一步，有關通膨升溫是否將促使 Fed 開始討論縮減量化寬鬆 (QE) 是焦點話題。

美國勞工部的數據顯示，5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 5%，是 13 年來最大漲幅。但最近幾周以來，其他同樣受到密切關注的指標顯示通膨正在降溫，例如最新密大消費者信心指數，美國消費者認為未來五到 10 年的通膨將在 6 月下降到 2.8%，低於 5 月的 3%。

目前 10 年期平衡通膨率 (10 年期公債名目殖利率和 10 年期抗通膨債券殖利率的差距) 目前接近 2.35%，已從 5 月中旬的 2.56% 高點下滑。

這份調查也顯示，消費者預期導致短期通膨衝高的力量，主要來自糧食和房租。

此外，對短期 (未來一年) 失業率的預估值持續下降，從 4 月預估的 34.6% 降至 5 月的 31.9%。而預料未來一年失業的機率也降到新低，40 歲以下、家庭所得不到 5 萬美元、沒有高中學歷的勞工，下降幅度最明顯。