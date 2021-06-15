韋僑擬辦現增募集4億元 掛牌以來首度市場籌資

醫療產業客戶加速導入物聯網 (IoT) ，電子標籤廠韋僑 (6417-TW) 因應市場需求增加，已投資 13 億元興建新廠擴產，董事長曾穎堂今 (15) 日指出，為支應資金需求，將辦現增籌資 4 億元，這也是韋僑上櫃掛牌以來首度籌資。

韋僑目前產線是採租用廠房，公司斥 3.15 億元購置台中市大里仁化工業區內約 1370 坪建廠土地，規劃總投資 13 億元擴產，新廠已動工，預計明年第三季完工啟用，將用於擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化生產。

韋僑 RFID 電子標籤應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料，將隨工業 4.0 擴大而成長，另外醫療耗材市場成長速度也相當快速，曾穎堂說，韋僑醫療應用營收比重已提升到 20% 以上。

RFID 電子標籤運用在智慧醫療耗材產品，包括注射針筒及手術止血帶，醫師開刀後，可從感測器讀取 RFID 後，適時盤點開刀房止血帶數量，避免發生人為醫療疏忽。

韋僑擬配發 1.3 元現金股利，為 4 年來新高，今天董事會決議 7 月 2 日召開股東會，目的要使股利分配及現增案儘速定案，

韋僑大股東是石英元件廠希華 (2484-TW) ，希華持股 11.46% 為最大股東，董事長由希華董事長曾穎堂擔任。