川普施壓司法部 企圖扭轉美國大選結果

週二 (15 日) 美國眾議院監督委員會釋出文件顯示，美國前總統川普在去年 12 月起向美國司法部施壓，企圖推翻 2020 年美國總統大選結果。

美國前總統川普川普在去年 11 月的總統選舉中敗選，連任失敗，但他至今仍不認輸，他還多次聲稱，美國大選存在選舉舞弊。

美眾院監督委員會週二釋出來自司法部官員和白宮工作人員的將近 200 多頁新發布的電子郵件內容顯示，去年 12 月中旬到國會大廈暴動前幾天，川普、前白宮幕僚長梅多斯 (Mark Meadows) 和私人律師奧爾森 (Kurt Olsen) 如何反復向司法部官員施壓，要求該單位追查選舉違規行為。

眾議院監督與改革委員會主席馬洛尼 (Carolyn Maloney) 週二表示，這些郵件內容顯示，川普試圖腐化美國最高執法機構，企圖公然推翻輸掉的選舉。

郵件內容顯示，川普向當時代理司法部長羅森 (Jeffrey Rosen) 施壓，要求司法部門處理選舉舞弊指控。

前白宮幕僚長梅多斯至少寄出 5 次郵件，不斷指示司法部門官員調查虛假的選民欺詐指控，其中前白宮幕僚長梅多斯曾寄給羅森一個講述義大利參與美國大選舞弊的 YouTube 連結。

羅森將該連結轉發給當時副司法部長多諾霍 (Richard P. Donoghue)，多諾霍當時回應羅森：「這純粹是精神錯亂。」

川普還要求律師奧爾森 (Kurt Olsen) 撰寫的一份法律簡報草案，聲稱佐治亞州、密西根州、威斯康辛州、亞利桑那州、內華達州和賓州在疫情期間為擴大郵寄投票而修改投票法是非法的。

眾議院監督委員會將於台北時間週三就今年 1 月 6 日發生的美國國會大廈暴動事件舉行第二次聽證會，已要求包括梅多斯和多諾霍在內的前任官員出庭作證。

截稿前，川普發言人未回應置評請求。