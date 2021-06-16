打自家人臉？高盛警告：散戶別碰比特幣 不值得！

比特幣在過去一年飆升至新高，現在是否仍值得進場投資？高盛分析團隊勸告散戶，比特幣的投資價值比不上大多數投資組合，至少現在不值得。

高盛投資策略集團 (ISG) 指出，比特幣和其他加密貨幣沒有達到他們判定資產類別「可投資」的標準。

「雖然數位資產生態系統很有可能改變未來的一切，但這不意味加密貨幣是一種可投資的資產類別。」

高盛的 ISG 團隊應用 5 個標準來判定一項資產（包括比特幣）是否為穩健投資，且至少需要滿足 3 個標準：

• 在契約基礎上能產生穩定且可靠的現金流。例如債券。

• 通過接觸經濟成長，能產生收益，例如股票。

• 能為投資組合提供一致且可靠的多元化收益

• 抑制波動

• 提供一致且可靠的證據，證明可作為儲值的抗通膨或通縮工具

比特幣在每個標準上都達不到要求。該團隊指出，有關加密貨幣的數據有限，且有時品質很「糟糕」。

然而，這份報告公布之際，高盛也正努力向機構法人推廣其加密貨幣產品。今年稍早，高盛的投資銀行推出一個專注於比特幣的加密貨幣交易平台。據彭博社報導，未來幾個月該投行將向顧客提供以太幣選擇權和期貨。

對於缺乏資產或者其資產組合無法承受風險的典型投資者來說，加密貨幣沒有多大意義。 ISG 團隊寫道，加密貨幣也不太可能為消費者和私人財富客戶增加戰略資產類別的價值。

根據該團隊的衡量標準，基於比特幣的「風險、回報和不確定性特徵」，中等風險投資組合中，若 1% 配置到加密貨幣上，必須產生 165% 的年回報率才能在投資組合中有意義，如果配置 2% 在加密貨幣上，年回報率必須提高到 365%。然而，過去 7 年來，比特幣的年化回報率為 69%。

僅止幾個月前，比特幣的交易價格高達 6 萬 美元。近期比特幣價值下降，即使比特幣數量已經增加，這意味著總市值損失要大得多。

該團隊說：「有些人在 2021 年 4 月高點買進了比特幣，而有些人則在 5 月下旬的較低價位出售比特幣，因此實際上損失了一些實際價值。」

該團隊還關注加密貨幣的安全性。加密貨幣曾發生投資者私鑰被盜，導致他們無法訪問屬於自己貨幣的情況。雖然傳統金融體系也會發生駭客和網路攻擊事件，但投資者有更多追索權，不像加密貨幣，一旦私鑰被盜，投資者通常沒有中央權力可以要求收回或補償其資產，換句話說，「不是你的鑰匙，不是你的硬幣。」