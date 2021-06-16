美國IPO規模不到半年達1710億美元 超越去年全年

Dealogic 數據顯示，美國首次公開發行（IPO）籌資規模已達到 1,710 億美元，不到半年就超越去年全年 1,680 億美元的紀錄。

推動 IPO 熱潮的是極高的企業估值，而這一估值是由聯準會（Fed）在疫情後實施的低利率與貨幣刺激政策推高。這也助長了一波投機狂潮，受益的不僅僅是傳統的上市公司，也有利透過 IPO 募集資金的特殊目的收購公司（SPAC）。

IPO 淘金熱在今年下半年將達到新高，許多知名的新創企業如中國最大的叫車公司滴滴出行、美國線上股票交易平台羅賓漢（Robinhood）、電動車製造商 Rivian Automotive 皆準備推出數百億美元的 IPO。

摩根士丹利美國股票資本市場共同主管 Eddie Molloy 表示，「如果市場保持在目前的水準，今年夏天將會非常忙碌，到秋季還是會忙著 IPO」，且若情勢穩定，可能會一路忙到明年。

美國 IPO 能有創紀錄的規模，一大功臣是 SPAC。SPAC Research 數據顯示，SPAC 的上市募資僅在第一季便接近 1,000 億美元，遠高於去年全年的 830 億美元。

即使不計 SPAC ，今年傳統 IPO 也可能是最豐收的一年，包括南韓電商巨頭 Coupang(CPNG-US) 等交易在內，今年以來的 IPO 籌資額已經達到 670 億美元。

Dealogic 數據顯示，今年以來，美國公司 IPO 後平均單日漲幅為 40.5%，而去年同期與前年同期分別為 28.2% 與 21.7%。2021 年平均一周的回報率為 35.7%，高於去年與前年的 32.2%、25.5%。

資本市場的投資銀行與律師預估，在第三季結束前，企業透過傳統 IPO（不包括 SPAC 借殼上市）將募集到接近 500 億美元。Dealogic 數據顯示，截至 6 月 15 日的第二季，IPO 募資規模已達 241 億美元。

投資銀行預估，到今年底為止，美國 IPO 募資規模將會達到 2,500 億至 3,000 億美元、甚至更多，這是一個令人難以想像的驚人數字。

德意志銀行全球股票資本市場主管 Jeff Bunzel 說：「諸如 5 億美元這樣的數字曾是相當大的 IPO，如今 IPO 規模動輒數十億美元。因此交易規模確實出現爆炸式的成長，而且似乎有足夠的資金幫助支撐這種交易規模。」

SPAC 熱潮

儘管最近 SPAC 的交易有所放緩，但今年已成立 339 家 SPAC，已募資約 1,050 億美元，占總 IPO 規模近三分之二。去年 SPAC 的交易額還不到 IPO 總募資額的一半。

Bunzel 表示，估值強勁、資金流強勁，活躍且成功的 IPO 市場所需的全部要素，目前都具備。

投資銀行與律師還指出，資本市場的繁榮正在吸引更多公司上市，將使 IPO 在未來變得更加強勁。

Ropes & Gray 資本市場部門主管 Paul Tropp 表示，由於 SPAC 交易激增，許多公司都認為這是上市、達到有吸引力估值的好時機，也認為這是更能引起公司興趣的另一種上市選擇。