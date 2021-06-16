瑞信預測：標普年底上攻4600點大關

週二 (15 日) 瑞士信貸 (Credit Suisse) 列舉多個理由，預測標普今年底前將上漲逾 8% 挑戰 4600 點大關。

外界認為近期高通膨數據可能開始帶給企業獲利壓力。瑞士信貸策略師 Jonathan Golub 稱，儘管投入成本較高，但企業正握有巨大定價權力 (pricing power)，理應會帶來更大的盈利能力。

一些聯準會官員暗示準備開始討論縮減資產購買規模，市場稍稍提早了對升息時間點的預測。

Jonathan Golub 回顧過去 1994 年、1999 年、2004 年和 2015 年的升息周期總結出，在首次升息前 12 個月和 36 個月後，企業獲利強勁，只有在殖利率曲線趨平時才會減弱。

瑞士信貸分析，在首次升息前 12 個月和 36 個月後，企業獲利強勁 (圖片：瑞信)

面對物價上漲，美債殖利率下降的跡象可能意味著停滯性通貨膨脹 (stagflation) 正逼近。Jonathan Golub 反駁道，這不太可能，因為通膨在很大程度上被視為暫時的，

自去年 7 月中旬以來，美國經濟穩步改善，促使股市繼續上漲，Jonathan Golub 研判，這是標普持續上漲的真正催化劑。

Jonathan Golub 提到，雖然之後改善的步伐肯定會放緩，這個企業成長和獲利將延續到 2022 年。

標普 500 指數週二自昨日歷史高點 (4,255.15) 回落 8.56 點，或 0.20%，收 4,246.59 點。