航運股成交比重高達5成 法人喊貨櫃三雄股價超過200元

航運股交投人氣強強滾，今 (16) 日由萬海 (2615-TW) 領軍站上 200 元大關，最高衝上 210.5 元續寫歷史新高，激勵相關族群買盤強勁，盤中航運股成交比重達 51%，遙遙領先電子族群的 35%，國內法人出具最新報告，將陽明 (2609-TW) 目標價喊上 235 元，日前也將長榮 (2603-TW) 喊到 220 元，看好貨櫃三雄均具備 200 元以上實力。

在萬海領軍創高下，台驊投控 (2636-TW) 漲停，陽明盤中漲半根停板，長榮續漲逾 3.5%，而散裝航運也同步揚帆，四維航 (5608-TW) 逼近漲停。

法人指出，從 上海航交所發布的 SCFI 貨櫃運價水準來看，可以推論海運第二季獲利會超過第一季，尤其 5 月美國線長約換約翻倍上漲，自 6 月開始貢獻，隨後第三季旺季效應發酵，樂觀看待海運業者第三季獲利將再明顯超過第二季。

若從準班率分析，儘管目前仍在貨櫃航運的淡季，全球主要港口的準班率均不到 30%，明顯偏低，一旦進入旺季塞港將更加嚴重，使運價易漲難跌。

從新船訂單來看，明年交船將降至近年來低點，2023 年又將有降速減排政策，新增供給受限，將使市況持續處供不應求狀態，除非全球景氣蕭條，否則貨櫃航運將持續長多。