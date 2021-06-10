海運市況無雜音 貨櫃三雄5月營收同寫新高紀錄

繼貨攬業者台驊 (2636-TW) 和中菲行 (5609-TW) 日前公布 5 月營收創單月新高後，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 也如市場預期，5 月都繳出創新高成績。

長榮 5 月合併營收 344.42 億元，月增 24.12%，年增 145.34%，累計前 5 月合併營收 1521.45 億元，年增 112.25%，超越去年前三季的營收規模。

陽明 5 月合併營收 240.35 億元，月增 10.77%，年增 136.56%，累計前 5 月合併營收 1080.16 億元，年增 94.72%，超越去年前三季的營收規模。

而萬海 5 月合併營收 151.92 億元，月增 1.69%，年增 188.63%，累計前 5 月合併營收 687.47 億元，年增 140.15%，更超越去年前 10 月的營收規模。

據上海航交所上周公布的最新 SCFI 綜合指數，長程線運價全面上揚，美東線達每 FEU(標準 40 呎櫃)8475 美元，周增幅達 11.03%，續創新高，美西線每 FEU 則反彈至 4826 美元，較上周上漲 410 美元，增幅 9.28%，創次高紀錄，運價高漲的態勢並未改變。

看準高運價，萬海將從 6 月 18 日起史無前例開闢亞洲到美東航線，配置有 10 艘 2800-4000TEU(標準 20 呎櫃) 船型船舶擔任定期巡航服務。

展望後市，目前海運市況並無太多雜音，全球第二大航商地中海航運 7 月 1 日起將對所有出口到美國、加拿大的運費加價，其中每 TEU 2400 美元、每 FEU 3000 美元。

同時，全球第五大航商赫伯羅特先前才通知客戶 6 月 1 日起從東亞到美國和加拿大漲價， 6 月 15 日起將再次大幅調高東亞到北美運費，包括每 TEU 上漲 2400 美元、每 FEU 上漲 3000 美元，而陽明和長榮同樣將自 7 月起也將調漲運價。

台驊認為，隨著歐美部份國家喜迎夏日解封潮，加上提前進入美國返校消費旺季，零售商擴大補充庫存力道強勁，使海運需求持續高漲，下半年海運市況仍樂觀。