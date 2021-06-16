購物節起跑 晶碩成長動能加溫

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 近期受惠中國 618 購物節、國內自有品牌周年慶開跑，加上新產能逐步開出，第 2 季營運將優於首季，全年維持逐季成長。法人也預期，晶碩 6 月營收可望站穩 4 億元大關、年增逾 5 成。

晶碩目前訂單能見度已看到第 3 季，在客戶代工訂單穩健下，全年營運可望優於去年，月營收則受客戶下單、出貨影響仍有波動，但全年將逐季成長。

隨著中國 618 線上購物節開跑，加上彩片市場需求逐步放大，整體通路銷售可望較第 1 季淡季大幅成長，國內自有品牌 5 月也展開為期兩個月的周年慶活動，雖然疫情衝擊實體門市，但線上通路保持成長，可望減緩衰退程度。

晶碩近年代工業務穩健成長，配合客戶需求持續進行擴產動作，首季龜山廠月產能已達 5000 萬片，本季可望再增 1000 萬片，預估本季底將月產能提升至 6000 萬片，大溪新廠則預計明年第 2 季完工進駐設備後投產。

展望未來，晶碩認為，今年營運動能仍來自中國、日本等地，在購物節、線上銷售需求增溫下，預期中國、日本全年都將維持雙位數成長，歐美市場則仍觀望解封、矽水膠新品動能，代工業務則相對穩健。