〈晶碩展望〉購物節促銷活動陸續登場 全年逐季成長目標不變

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 受惠中國、日本等地拉貨動能強勁，代工業務穩健，隨著第 2 季購物節促銷活動陸續登場，自有品牌也進入周年慶活動，營運動能可望再優於首季，下半年將有雙 11、雙 12 等大型購物節登場，今年營運逐季成長目標不變。

晶碩表示，今年首季為傳統產業淡季，但受惠中國、日本通路銷售回溫，加上客戶代工訂單挹注，減緩疫情衝擊，今年線上通路銷售將保持成長，加上代工比重擴大、矽水膠新品下半年也將出貨，全年營運可望保持成長，再優於去年。

晶碩目前各地區營收占比，仍以中國、日本等亞洲國家為主，占比達 79.7%，台灣、歐美則各占 15.9%、4.5%，若以品牌、代工業務區分，占比則各為 76.5%、23.5%.

從各區域觀察，晶碩預期，中國市場第 2 季有 618 購物節帶動，整體通路銷量可望較首季成長，且下半年雙 11、雙 12 大型購物節接棒登場，動能可望逐季增溫，日本方面雖然有緊急事態宣言，但整體銷售狀況仍維持一定水準，預期今年中國、日本都將維持雙位數成長，也不排除進一步拓展東南亞市場。

歐美地區方面，晶碩指出，隨著歐美疫情逐步施打，拉貨動能自去年下半年回溫，今年有機會較去年成長，矽水膠產品也已獲得歐盟認證，預期第 3 季將陸續出貨給現有客戶。

晶碩第 1 季合併營收 11.45 億元，季減 18.92%、年增 58.82%，毛利率 52.14%，季減 0.5 個百分點、年增 7.02 個百分點，營益率 23.15%，季減 1.51 個百分點、年增 8.54 個百分點，稅後純益 2.24 億元，季減 20.14%、年增 146.24%，每股純益 3.21 元，為歷史單季次高。