雙利空籠罩 面板廠下半年營運有雜音

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 近期利空消息不斷，多家外資更出具報告，將雙虎降評至賣出，目標價同步砍至 1 字頭，觀察整體面板市況，包含近期電視品牌廠對面板需求降溫，加上中國京東方有意再擴建新廠，都讓下半年面板市況再添變數。

面板業歷經 2018-2019 年谷底後，去年在疫情推升下迎來強勁反彈，整體面板報價更破天荒強漲一年，也讓面板業單季笑納百億元獲利，從報價推算，第 2 季面板廠單季仍將站穩百億元獲利，營運可望再優於首季，不過供給狀況也成為市場熱點，將成下半年變數。

研調機構 DSCC 出具最新報告認為，5 月電視面板報價明顯收斂，電視面板漲勢將在第 3 季進入尾聲，第 4 季則可能出現回落，雖不至於回到去年底的價位，但需求放緩已成警訊。

DSCC 指出，全球最大消費市場美國自 4 月中旬以來，電視需求持續下滑，據傳南韓三星更已下修今年全年電視出貨量 10%，中國面板廠也要求電視品牌廠購買更多面板，且印度、東南亞新興市場疫情升溫，都衝擊電視銷售。

供給方面，DSCC 分析，玻璃基板等面板上游材料在經過數月修復後，供給逐步恢復穩定，但韓廠三星顯示器、LGD 都延後 LCD 關廠計畫，近期也傳出中國京東方擬投資新建一座 10.5 代線面板廠，雖然預計最快 2023 年才可望完工投產，但恐讓面板產業再度面臨供過於求挑戰。

由於友達、群創產品組合電視面板占一定比重，隨著電視需求下滑，雙虎營運勢必受衝擊，外資近期也變臉由多為空，美系外資就認為，電視面板需求走弱下，看空雙虎下半年營運，將友達、群創目標價從 40、39 元同步下修至 16.5 元。