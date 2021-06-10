〈美股早盤〉無懼CPI飆升 道瓊開盤漲逾200點 標普攀新高

雖有高於預期的消費者物價指數 (CPI)，以及失業金數據續探疫情以來新低，美股主要指數周四 (10 日) 開高，道瓊工業指數漲超 200 點或 0.6％，那斯達克綜合指數漲 0.35%，標普 500 指數漲 0.45％，突破歷史新高，費半漲 0.35％。

周四公布兩大重要經濟數據，首先，美國上周初領失業金再度刷新疫情以來最低紀錄，報 37.6 萬人，延續了近幾周來的下滑態勢，為勞動力市場再添復甦跡象。

與此同時，美國公布 5 月 CPI 年增 5%，創 2008 年以來最高，排除食品和能源價格的核心 CPI 年增 3.8%，也寫 1992 年以來最大增幅，且雙雙高於市場預期，在通膨壓力仍高的情況下，投資人將關注 Fed 對於調整貨幣政策態度。

發布上述報告後，10 年期美債殖利率回升至 1.5% 上方，截稿前報 1.518％。

截至台北時間周四 (10 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 215.60 點或 0.63%，暫報 34662.74 點

那斯達克綜合指數上漲 49.21 點或 0.35%，暫報 13960.96 點

標普 500 指數上漲 26.10 點或 0.62%，暫報 4245.80 點

費半上漲 11.02 點或 0.35%，暫報 3169.50 點

台積電 ADR 下跌 0.12% 至每股 116.99 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.518%

紐約輕原油上漲 0.70% 至每桶 70.45 美元

布蘭特原油上漲 0.78% 至每桶 72.78 美元

黃金下跌 0.04% 至每盎司 1894.80 美元

美元指數下跌 0.03% 至 90.065 點

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

GameStop(GME-US) 早盤下跌 8.41％，至 277.10 美元。

GameStop 宣布聘請 2 名亞馬遜前高層領導公司，並計畫出售 500 萬股股票以籌集資金，積極加速電商轉型。然而 GameStop 也透露，SEC 將就該公司近月股價的劇烈波動展開調查。

Restoration Hardware(RH-US) 早盤上漲 11.35％，至 682.37 美元。

這家美國高級家居用品零售商公布 Q1 財報優於市場普遍預期，且該公司看好強勁的住房和修繕需求，支撐下半年的財報表現，因此調高全年營收展望。

Clover Health(CLOV-US) 早盤上漲 3.37％，至 17.49 美元。

不甩周三的低迷走勢，新興迷因股 Clover Health 周四開盤仍漲％。美國銀行 (BofA) 認為 Clover Health 的基本面無法支撐股價，因此將股票評級自「中立」下調至「減持」。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (6/5) 初領失業金報 37.6 萬人，預期 37 萬人，前值 38.5 萬人

美國上周 (5/) 續領失業金報 349.9 萬人，預期 365 萬人，前值自 377.1 萬人下修至 375.7 萬人

美國 5 月 CPI 年增率報 5%，預期 4.7％，前值 4.2%

美國 5 月 CPI 月增率報 0.8%，預期 0.4％，前值 0.8%

美國 5 月核心 CPI 年增率報 3.8%，預期 3.4％，前值 3.0%

美國 5 月核心 CPI 月增率報 0.7%，預期 0.4％，前值 0.9%

綠線：美國 CPU 月增率，藍線：美國 CPI 年增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

針對最新 CPI 報告，B. Riley Financial 全球策略師 Mark Grant 表示，數據略高於市場預期，但未超出範圍，這不會改變 Fed 維持低利率的觀點。

Cornerstone Wealth 首席投資長 Cliff Hodge 認為，雖然通膨問題可能被歸結為短期的基期效應，但 CPI 以及薪資上揚，勢必會繼續勾起市場對於 Fed 縮減購債的討論。

BK Asset Management 董事總經理 Kathy Lien 表示，毫無疑問地，通膨率正在上升，但 Fed 明確表示這是暫時情況。對此，她認為，低於預期的零售銷售和非農數據解釋了 Fed 的謹慎態度，強勁的通膨報告預計不會增加 Fed 在 6 月啟動縮減購債談判的可能性。