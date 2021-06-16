宜蘭旅遊｜帶著一卡皮箱就能入住在山林裡的鳳梨屋　還有夢幻的水鞦韆涼爽一夏

【採訪報導：行遍天下】

乍聽鳳梨屋名稱會狐疑是否為兒童遊戲區，待揭開山林裡的面紗後才發現是一處夢幻營地，水鞦韆、溪流、瀑布、山泉水⋯⋯人煙稀少的野奢露營天堂就在此。

隱身在宜蘭山林裡的鳳梨屋，是個豪華露營地。

隱居山宿營遇見夢幻鳳梨屋

佔地廣大的鳳梨屋水上莊園，其實是人稱「旺來」（鳳梨）莊主的夢想實現地，原本是已故台塑集團王永慶年輕時經營木材生意安置木材的場所，爾後莊主在機緣之下來到這裡被山凹裡的自然生態、青山綠水著迷，有了想在此有個居所的起心動念。

只要帶著一卡小皮箱就能入住，鳳梨屋水上莊園很適合想體驗露營卻不想打理一切的人。

讓露營成為最簡單的一件事

從事營造、設計業的莊主把這處幅員廣大的山邊場域動手打造出最適合露營者前往的夢想之地，從喜愛動手打點一切的露營好手、到只想美美帶著小皮箱入住的貴婦露營場都設想周到。最讓人著迷的露墅 Villa 區域是附設有冷氣空調、好夢彈簧床與枕頭、桌椅一應俱全的野奢露營空間。其中露墅 Villa 茶花區更在帳篷外有著木屋客廳與完善設備的沐浴洗手間，寬敞的帳篷空間裡提供著 QueenSize 的雙人雙床墊，不用彎腰辛苦搭帳，進入空間裡就想好好耍賴談天說地。

超級寬敞的帳篷內備品一應俱全，外面的客廳旁就有衛浴廁所設備。

園區就是度假天堂

當然好玩好享受的事情千萬不要止步於帳篷內，廣大園區最長的一條落羽松大道串連起所有美妙的區域，上頭的鳳梨泳池是大小朋友最熱愛的戲水熱力區，點綴其間的彩色雨傘與山泉水沁涼入心得冷冽，都讓人在這個無憂之地忍不住戲水起來。

最讓人驚艷的莫過於園區內的蝴蝶、鳥類生態，早晨會被溪流與鳥鳴喚醒，漫步落羽松大道與湖畔時，粉蝶環繞，不禁讓人讚嘆生態的自然與美好。

而底下更有被網美稱為最夢幻打卡處的水鞦韆區域，需要小心翼翼走上小水橋才能坐上的水鞦韆，被工作人員票選為「沒盪水鞦韆不算來過鳳梨屋」，隨著風一陣陣在鞦韆上搖曳搖晃著，涼感水滴時不時噴灑盪在鞦韆上的遊客身上，讓人尖叫連連，那瞬間真有種回到童年純真時光的感受。鞦韆玩夠了，還可以坐上一旁湖畔靜止的透明獨木舟，乘著風欣賞四處飛舞的蝴蝶與湖裡的大魚，悠悠哉哉地享受渡假氣氛。

園區最受歡迎的水鞦韆，要盪得多濕自己決定！

在湖畔光是坐上透明獨木舟就很 Chill。

夜晚不想睡好戲連連

入住露墅 Villa 提供 1 泊 3 食頂級服務，原本餐點可至餐廳享用的服務，因應疫情改為送上每一帳篷客廳享用，超豪華晚餐饗宴來自於主廚用心料理，頂級和牛、新鮮大龍蝦、松露干貝與炸魚沙拉。每一帳篷恰到好處地以樹林與瀑布隔開最安心的安全距離，讓人即使拉開口罩也能安全地大快朵頤一番。

因疫情從餐廳把晚宴設置回每帳專屬的小客廳，從牛排、龍蝦到干貝的美食饗宴，道道都讓人大呼過癮啊！

入夜後原訂在疫情前每週六會施放的園區煙火，改成了每一帳分發仙女棒，恰好能讓每組客人感受私有夜浪漫，選定園區愛心泳池畔的月光池邊施放，與好友一起點燃夜的小星光，水色前又叫又笑地畫著圈，在燈火點綴的星光大道中享受難得的渡假悠哉感，抬頭看見漫天星斗就這麼被山坳環繞躍出山巒間，今天不想睡，還想渡假時光長一點哪！

因疫情暫停的煙火秀，改成可以自己玩耍的仙女棒也好玩極了！

周邊小旅行

螃蟹冒泡

全年維持著 20° 涼爽溫度的冷泉池，因冷泉由底下冒出產生許多氣泡而得名，是大人小孩都愛玩耍的好去處。

因為有泉眼，終年池底會咕嚕咕嚕地冒泡。

毛蟹冒泡炭烤屋

全數用山湧泉飼養的鯛魚毫無土味是最大特色，經過包裹蒜粒去腥鹽烤，肉質細嫩鮮香舌尖都要融化。

一旁的毛蟹冒泡炭烤屋烤出來台灣鯛毫無土腥味。

勝洋休閒農場

以水草為主題的休閒渡假農場，將水草賦予更多可動手做、可親近的方式來讓大小朋友都能輕鬆接觸，從體驗中學習更多植物知識。

景點推薦

鳳梨屋水上莊園

地址：宜蘭縣員山鄉中華村長嶺路 195 號

網址：http://wanglai1108.com

價位：露墅 Villa 附衛浴茶花園區大人平日 8,800 元起、假日 10,800 元起。含迎賓下午茶、專屬海陸套餐晚餐、早餐，導覽活動與夜間活動。

資訊：疫情期間園區開放時間與設施餐飲等服務，以園區公佈的為準。

來源：《行遍天下》344 期

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