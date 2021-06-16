【永豐期貨】航運股爆量跳水 台股翻黑守17300

期貨走勢

台指期週三下跌 51 點至 17346 點。價差方面，台指期正價差擴至 38.14 點，電子期正價差擴至 2.49 點，金融期轉為逆價差 - 3.35 點。現貨部分，三大法人賣超 172.8 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1955 口至 - 7641 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 2251 口至 - 29018 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 5259 口至 - 12376 口。

週二市場靜待美國聯準會為期兩天的貨幣政策會議，另外，5 月零售銷售較上月下滑 1.3%，降幅高於市場預期，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.27%，標普 500 下跌 0.2%，那斯達克下跌 0.71%，費半指數下跌 0.9%。台股今天早盤於平盤上下震盪，但午盤過後高檔爆量賣壓出籠，大盤一度跌近百點，終場加權指數收斂下跌 0.37%，收 17307.86 點，守 17300 點關卡，成交量放大。各族群來看，電子股疲軟，台積電下跌 0.66%，收 605 元，聯電則有 2.42% 的跌幅，收 52.4 元，而航運股今天成交比重突破 50%，但午盤過後跳水下殺，其中陽明由漲停跌至僅剩近 2%，長榮更是翻黑下跌 1.84%，留下長上影線。整體來看，今天航運股爆量下殺，未來幾天可留意是否資金輪動到具低基期的電子股，此外本土近日新增確診降至 200 例以下，而隨著疫苗開始施打，疫情不確定因素降低，整體多頭走勢未被破壞，美國聯準會會議的結果可能牽動短期市場情緒。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 15200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.71 降至 1.23。VIX 指數上漲 1.41 至 18.05。整體選擇權籌碼面偏空。 (永豐期貨研調)



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