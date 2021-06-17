通用擬與晶片廠簽長期約或合作 緩解晶片荒衝擊

通用汽車 (GM-US) 財務長周三 (16 日) 表示，正在考慮未來與晶片廠簽署長期供應協議或建立合作關係，緩解全球晶片短缺帶來的衝擊。

通用財務長 Paul Jacobson 在德意志銀行舉行的論壇上表示，無論是與晶圓廠代工廠達成長期穩定供應協議，還是尋求業內人士合作，通用正在考慮晶片供應鏈各種的問題，以確保未來類似「晶片荒」不會再次發生。

全球鬧晶片荒迫使通用汽車與其他汽車製造業工廠閒置，不過通用在大致穩住最高利潤車型的產量。通用汽車曾表示，短缺可能會使今年的獲利減少 15 億至 20 億美元，不過該公司最近閒置的工廠已重新開始生產。

Jacobson 說，儘管通用汽車預計下半年的晶片短缺情形將改善，但如馬來西亞等地新冠疫情爆發，仍考驗著半導體晶片產業。

Jacobson 認為，只要這種情形持續下去，通用就會失去重要晶片商供應的一些產量，並表示，正因為不斷有疫情爆發，晶片產能流失情形每周都在發生。他補充說，目前已採空運來運送晶片。

不過 Jacobson 也表示，消費者對汽車需求依然強勁，至少在第四季前都是如此，也說如果在需求強勁且晶片供應仍吃緊的情況下，汽車庫存不足狀況將會維持到明年。

通用股價周三收盤上漲 1.60% 至每股 61.76 美元，該公司宣布擴大 2025 年前電動車和自駕車的投資計畫，將加碼 30% 至 350 億美元。

顧問公司 AlixPartners 曾指出，今年的晶片荒將使全球汽車製造商損失 1,100 億美元的營收，並使產量減少 390 萬輛。

德國的汽車製造商福斯汽車表示，目前正與晶片製造商討論長期且穩定的供應晶片。先前有位福斯汽車高層透露，公司正考慮直接從晶片製造商購買，而非透過其他管道。

至於福特汽車，該公司執行長 Jim Farley 在上月表示，正在重新設計部份零組件，使用更容易取得的晶片，並權衡直接與晶片商簽署供貨協議等策略，以建立庫存緩衝。