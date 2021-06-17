聯合國：美中貿易戰導致全球供應鏈損失3至5年的成長

彭博 (Bloomberg) 周三 (16 日) 取得聯合國的一份政策簡報顯示，美中關稅戰引發的貿易衝擊，導致全球供應鏈所有受影響的國家失去 3 到 5 年的成長。

聯合國開發計畫署 (UNDP) 研究全球價值鏈的未來，結果顯示，經歷疫情後，受美中關稅戰影響的供應鏈國家，彼此間的貿易萎縮。

此外，儘管受到貿易戰與疫情影響，全球製造商考慮將生產移回原本國家，但這些企業仍是亞太地區經濟復甦的核心。

美中貿易戰開打至今，仍有數百億美元的商品課稅，該報告指出，貿易政策的衝擊非常大，全球供應鏈聯繫出現一些裂縫，幸好並未全面瓦解。

美中發動關稅戰的時間表 (圖: Bloomberg)

不過，因為貿易紛爭未破壞生產共享協議，如特別針對進口品而非一般貿易，徹底改變全球供應鏈貿易並付出昂貴的代價。

美國和中國在 2020 年達成第一階段貿易協議，但中國尚未兌現其採購承諾，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 表示，全球兩大經濟體之間的貿易關係仍存在嚴重失衡。

報告指出，除了貿易戰本身，疫情爆發引發的限制性貿易政策也擴大貿易戰的負面影響，因為生產國限制出口，衍生的供應問題使全球運輸成本飛漲，並推高消費者價格，進一步加劇全球早已浮現的通膨壓力。

聯合國助理秘書長、聯合國開發計畫署亞洲及太平洋區域主任 Kanni Wignaraja 表示，由於疫情和貿易戰，包括中國和美國在內的國家實際上已經分散風險。

Wignaraja 說，過去全球化發展以成本導向為主，但疫情和貿易戰雙重打擊，反而凸顯全球供應鏈系統的優勢：當企業開始意識到多元化風險，便須依賴來自多國的多個供應商。

該報告發現，各國透過兩項大型協議，即區域全面經濟夥伴協定 (RCEP) 和跨太平洋夥伴進步協議 (CPTPP)，來促進貿易巨大潛力，而兩協議都涉及亞洲一些經濟體。

報告表示，據 2000 年至 2018 年間觀察到的數據，參與 CPTPP 的國家可能會享受相當於 12 年的額外全球供應鏈整合利益，而 RCEP 國家則約 5 年。

另外，聯合國建議依賴運輸設備、電子產品、紡織品和服裝等商品出口的亞洲經濟體，應將政策重點放在總體分配政策與社會安全網，兩者在中長期促進發展方面比限制貿易、投資流動更有效。

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