英業達攜微軟簽署MOU 搶攻5G智慧工廠商機

代工廠英業達 (2356-TW) 瞄準 5G 智慧工廠商機，今 (17) 日宣布與台灣微軟 (MSFT-US) 簽署合作備忘錄 (MOU)，共同啟動 Inventec 5G Smart Factory IoT 平台建置計畫，未來將透過微軟旗下雲原生網路解決方案 Affirmed Networks，打造 5G 智慧工廠架構。

英業達近年從筆電、伺服器製造，逐步跨入雲端運算、無線通訊、IoT 技術，2019 年內部也成立 5G 研發中心，2020 年進一步將 5G 技術導入產線應用中，董事長卓桐華表示，與微軟合作後，可望改善製程學習曲線及效率，並協助其他製造大廠建造 5G 智慧工廠。

英業達原本就是微軟 Azure IoT 夥伴，英業達表示，將透過微軟 5G 專網並採用 Azure 雲端運算，整合軟體虛擬化技術、開放式硬體概念，建構完全虛擬化、基於 Open-RAN 的 5G 獨立組網企業網。

台灣微軟總經理孫基康表示，全球疫情加速各產業數位轉型步伐，5G 則串聯邊緣、雲端，微軟 Affirmed Networks 提供基於雲原生的解決方案，也協助英業達建置 5G 智慧工廠，是製造業轉型解決方案的案例之一。

面對國內疫情尚未趨緩，雙方今日也以線上方式舉行簽署儀式，透過 Microsoft Teams Together Mode 功能線上完成合作備忘錄簽署。