〈焦點股〉國巨領軍被動元件股上攻 凱美亮燈漲停

國巨董事長陳泰銘在法說會上釋出樂觀展望，強調目前接單相當強勁，特規產品多為 1-3 年的長約，激勵被動元件股今 (17) 日群情激昂，國巨盤中勁揚逾 3%，最高來到 552 元，攀上 1 個半月來高點，凱美更是亮燈漲停，華新科、禾伸堂、興勤等漲勢也很強勁。

受到美國 Fed 釋出鷹派訊號影響，美股周三走跌，台股早盤也下挫逾 150 點，不過，被動元件族群力抗大盤賣壓，國巨股價翻紅並領軍走高，上漲逾 3%，最高來到 552 元，回升至本土疫情爆發前的水位。

國巨集團旗下凱美同樣表現強勁，盤中直奔漲停價 117.5 元，一舉飛越季線，並攀上 1 個半月來高點；奇力新也有 3% 以上的漲幅，站回百元關卡。

其他被動元件股如台嘉碩、興勤、聚鼎，均大漲逾半根停板；華新科、禾伸堂、大毅、信昌電、華容等，也分別上漲 2-4%。

陳泰銘指出，目前集團資源都集中在特規品，產能可以因應未來 1-2 年的市場需求，且特規品成長性高於標準品，在國巨的營收比重會持續提升，隨著產品結構改善，毛利率將持續向上。

陳泰銘表示，特規品訂單能見度普遍較佳，客戶通常會下 1-3 年長約，應用市場除車用外，還有工控、醫療、安規、航太等，目前國巨在車用市占率約 18%，工控 30%、軍用 5-6%。