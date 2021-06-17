治子宮內膜異位症 何彥秉助女性好孕

文．蔡武穆

三十五歲的Ａ小姐結婚三年多都沒懷孕，月經不固定且伴隨些微經痛，工作繁忙的她以為只是周期性的經痛無傷大雅，直到有一次劇烈疼痛、身體冒冷汗緊急就醫，才知道自己患了「子宮內膜異位症」。

不孕症婦女患子宮內膜異位症 機率高達五成

類似Ａ小姐的案例並不罕見，根據統計，二十五歲到四十五歲的婦女中，有五％至一○％患有子宮內膜異位症，其中不孕症的婦女檢查出患有「子宮內膜異位症」的機率更高達四○％至五○％，已經是現代最常見且棘手的婦女疾病之一。

什麼叫做「子宮內膜異位症」？顧名思義，就是子宮內膜組織跑到其他地方生長，原本子宮內膜應該要在子宮正中間的位置，現在跑到子宮內膜區以外的地方，像是輸卵管、卵巢、骨盆腔、腹腔等，跑到卵巢生長，就叫做「巧克力囊腫」，滲入子宮肌肉層裡，就形成「子宮腺肌瘤 (症)」。

子宮內膜異位症的成因很複雜，目前被認可的學說有三種，第一是經血逆流，子宮內膜脫落後，隨著經血逆流到輸卵管、骨盆腔，內膜組織附著在骨盆腔腹膜前後側或卵巢表面，是比較典型的子宮內膜異位症；第二種是局部性的侵犯，通常是在做子宮手術、刮除子宮內膜出現破口，子宮內膜組織滲透到子宮肌肉層裡生長，成為子宮腺肌瘤；第三種是隨著血液循環跑到更遠的地方，如肺腔、鼻腔等，造成咳血，是比較罕見的案例。

TFC 臺北婦產科診所生殖中心副院長何彥秉表示，其實每一次經血來時，或多或少會有經血逆流的狀況，子宮有三個出口，兩側的輸卵管及下面的子宮頸，月經來時，子宮的肌肉層會有規律、有韻律地收縮，把經血由上往下擠，經血便從子宮頸的方向往陰道排出，但若子宮收縮不規則或強烈的痙攣，經血就會逆流往輸卵管或骨盆腔方向移動，造成子宮內膜異位的情況發生。

另一個原因是免疫系統的失誤，有一些經血本來就會從輸卵管流到骨盆腔，這時身體的免疫力系統會像清道夫一樣，把流出去的子宮內膜組織細胞清掉，如果免疫系統的清道夫失常，無法將殘留在骨盆腔的子宮內膜組織清掉，久而久之就會產生病灶，隨之而來的沾粘、疼痛，常讓女性患者痛苦難受。

續發性疼痛 隨時間推移越來越嚴重

大部分婦女都是因為經痛、不舒服而開始找醫生，何彥秉指出，並不是所有的子宮內膜異位症都會有症狀，因為卵巢和骨盆腔的神經較少，有些人卵巢長十公分卵巢瘤還不覺有異狀，有些人開始有疼痛、不舒服的症狀，照超音波發現卵巢長了二公分的巧克力囊腫，因人的體質而異。

有些女性在青少年時期、月經初發時也會有經痛，稱為原發性的經痛，這種經痛通常會隨著子宮頸的成熟而慢慢消失，子宮內膜異位症的經痛不同，好發在二十幾歲到三十幾歲之間，女性荷爾蒙刺激異位的子宮內膜組織，病症達一定程度而產生的經痛，是續發性的疼痛，而且隨著時間的推移，疼痛會越來越劇烈。

臨床上子宮內膜異位症的診斷有四種方式，一是觸摸式內診，子宮內膜異位症除了在卵巢上長出巧克力囊腫之外，在病灶之處常有組織纖維化或硬化結節，觸摸時會感覺到疼痛。另外，也會有沾黏的現象，卵巢、子宮和骨盆腔容易沾黏在一起，無法輕易移動，即可得到初步的診斷。

第二是利用超音波檢查，超音波可以明顯看見硬化結節或巧克力囊腫的位置。第三是抽血檢查，採用 CA 125 血清指標來衡量，CA 125 一般是用來檢查卵巢瘤的指標，臨床發現 CA 125 數值高不見得是罹患卵巢瘤，很有可能是巧克力囊腫或子宮腺肌瘤。

如果超音波或抽血檢查都沒有異狀，觸摸時還是有些微疼痛感，無法判定是否是子宮內膜異位症，醫生就會訴諸傳統的黃金標準─腹腔鏡─來檢查，腹腔鏡是比較侵略性的診斷法，能追根究柢找出子宮內膜異位症的病兆。

避孕藥、黃體素 降低女性荷爾蒙

子宮內膜異位症表現症狀為疼痛、無法受孕和囊腫，三者不必然同時發生，但常互為因果，比方說，巧克力囊腫不處理，會導致不孕、疼痛，子宮、卵巢、骨盆腔沾粘，時間一久，疼痛加劇，最終也會造成不孕。因此，不管是從哪一個症狀開始，都必須謹慎處理，一般會以藥物、手術或輕微的抽吸引流介入治療。

如果患者暫時沒有生育的計畫，會先以藥物來治療，子宮內膜異位症對女性荷爾蒙的依賴性很高，通常醫生會使用避孕藥或黃體素降低女性荷爾蒙來控制排卵，避孕藥裡面有黃體素可降低女性荷爾蒙，並使異位的子宮內膜組織萎縮，疼痛的症狀會慢慢改善。

如果黃體素不見療效，則會升級使用男性荷爾蒙來壓抑女性荷爾蒙，但是副作用較大，可能造成肝指數上升、長青春痘、皮膚容易出油，甚至聲音像男生一樣粗糙。

假設以上兩種方法都無法解決疼痛，就會採取比較嬌貴的方式─施打停經針，讓女性荷爾蒙下降到停經以後或青春期以前，然而，停經以後的更年期症狀，像是燥熱、潮紅等會一一浮現，如果患者無法適應，可以回補少許女性荷爾蒙緩解症狀。

另外，子宮腺肌症所引起的劇烈疼痛，如果患者暫時沒有要懷孕，可以在子宮內放置含有黃體素的避孕器，緩慢釋放五年，同樣可以有效控制疼痛。

過去沒有腹腔鏡以前，巧克力囊腫必須開腹腔處理，因此，若非巧克力囊腫大到非得開刀不能解決的程度，醫生絕不輕易動刀，自從腹腔鏡手術盛行且越做越細緻，開一個洞、兩個洞就可以完成手術，不是很大的巧克力囊腫也被拉去開刀，何彥秉坦言，有些還沒懷孕的女性，做了腹腔鏡手術之後，手術過度清除，卵巢受傷，卵子庫存量不足，懷孕機率反而下降。

何彥秉強調，做巧克力囊腫的腹腔鏡手術之前，一定要審慎評估，學理上，囊腫在五公分以下，不一定要手術，再來，如果兩側都有囊腫，開刀一定要盡量保守，為日後的卵子留一線「生」機，第三，巧克力囊腫容易復發，過去曾開刀刮除部分卵巢，第二次動刀恐造成生育困難，甚至不孕，都必須謹慎考量。

當然，還是有但書，倘若巧克力囊腫大於五公分以上，或好像有複雜的東西在裡面，不排除有惡性腫瘤的可能，這時立即開刀確有其必要且正當性。

「現在的趨勢是將病人分門別類，用越不傷害她的方式來處理越好」，很多研究顯示，不是很大的巧克力囊腫，用藥物控制可以有效縮小囊腫，等到某一天女性想懷孕，再依體質狀況施打排卵針或做試管嬰兒助孕，如果兩者都不行，最後才會考慮動手術。

懷孕期加哺乳期 對子宮內膜異位症有壓抑作用

值得一提的是，如果患者一開始就考慮做試管嬰兒，可用抽吸引流的方式讓囊腫縮小，再進行試管嬰兒助孕，事實上，懷孕本身對子宮內膜異位症是一種很好的治療方式，懷孕期加上哺乳期，有一年多月經不會再來，對子宮內膜異位症有壓抑的作用，和吃避孕藥及黃體素控制女性荷爾蒙有一樣效果。

大部分子宮內膜異位症的病人做完手術，分類在第一級、第二級的患者，受孕的機率比較高，占全部手術的三分之一，其餘三分之二可能要以人工試管來受孕。

至於子宮內膜異位症的病人做試管嬰兒成功的機率有多高？何彥秉說明，跟同年齡層比較起來，成功的機率差不多，通常稍低一點，誤差值在五％到一○％容許的範圍，唯一困難的是，如果曾經做過手術，卵巢功能受傷，無法產出一定數量的卵子，受孕成功的機率自然大幅降低。

增強免疫力 減少復發機率

如何避免子宮內膜異位症再度復發？有一個家庭三姊妹都患有巧克力囊腫，可能與基因遺傳有關，另一方面，可能是共同生活習慣或環境荷爾蒙導致，環境荷爾蒙和女性荷爾蒙結構相似，會誘發子宮內膜異位症，生活上盡量避免接觸含有塑化劑、雙酚Ａ、防腐劑、定香劑的產品，甚至連含有香氛的香水都要少擦少聞。

另外，前面說到，子宮內膜異位症跟免疫力系統的清潔有關，維持正常的生活習慣、充足的睡眠，增強免疫力可減少復發的機率。

子宮內膜異位症發生的機率很高，一般女性在耳濡目染之下都知道這疾病的存在，何彥秉提醒女性，如果有經痛的症狀，不要輕易忽略，若確定有子宮內膜異位症，要提早治療，如果無法用很輕鬆的方式懷孕，唯一重要的是，要把卵巢 (卵子) 的庫存量保護好，畢竟巧婦難為無米之炊，卵巢製造卵子的功能較好，將來懷孕的機率還是很高。

來源：《理財周刊》1086 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》