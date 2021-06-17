〈台股盤後〉台積電急拉填息帶動 開低走高收今日最高點

由於美國聯準會 (Fed) 升息時間將提前至 2023 年，美股全數收黑，台股今 (17) 日早盤也一度大跌逾百點，不過，在鋼鐵與造紙等傳產族群撐盤下，加上航運股及時揚帆回神，指數午盤後翻紅，權王台積電尾盤奮力一拉，填息完封，帶動指數開低走高，終場上漲 82.75 點，收在今日最高點 17390.61 點，成交量縮至 4393.8 億元。

電子權值股方面，台積電今日除息，一路呈現貼息，尾盤急拉翻紅，並順利填息完封；鴻海早盤雖一度下跌至 110 元，盤中翻紅，終場上漲 1.34%，收 113 元；矽力 - KY 大漲近半根停板，日月光投控上漲超過 2%，聯電漲幅也超過 1.5%，聯發科、台達電等電子權值股表現相對弱勢。

面板三虎今日展開反攻行情，歷經前陣子的回檔，三虎同步強彈，彩晶、友達、群創均收在漲停價。

IC 設計族群續成資金焦點，點晶、九暘亮燈漲停，普誠大漲 7%，金麗科漲逾半根停板，盛群、聯傑、聚積漲幅都超過 4%。

航運族群延續火熱氣勢，中櫃、四維航、台驊投控、榮運、中菲行、捷迅、正德亮燈漲停，陽明大漲 8%，裕民、台航、新興漲幅也超過 5%，慧洋 - KY、中航均上漲逾 4%。

法人指出，雖然台股仍處於多方控盤，但短線乖離較大，容易陷入震盪整理，建議投資人切勿過度追高。