面板雙虎兩樣情 外資買群創、出友達 調節貨櫃雙雄

台股今 (17) 日午盤後翻紅，權王台積電尾盤急拉填息完封，帶動指數開低走高，上漲 82.75 點，收今日最高點 17390.61 點。觀察外資動向，面板雙虎呈現兩樣情，買超群創 1.2 萬張、大舉調節友達 3.8 萬張，貨櫃雙雄長榮、萬海分別遭賣超 3.1 萬張、2 萬張，金融族群也成外資提款標的。

三大法人今日共賣超 53.97 億元，其中，外資持續賣超 68.77 億元；投信轉為買超 8.61 億元；自營商買超 6.09 億元，土洋對作。

期貨方面，外資增持空單 4051 口，空單未平倉口數增至 33088 口；投信增持多單 41 口，多單未平倉口數增至 1606 口；自營商增持多單 1568 口，多單未平倉口數增至 21376 口。

外資現貨今日大買電子股與運輸族群，買超群創 1.2 萬張、聯電 1 萬張、合晶 9788 張，買超華泰、旺宏、凌陽、矽統超過 4000 張，也敲進仁寶、京元電、鈺創分別超過 3000 張。

運輸族群方面，買超航運股裕民、正德各超過 6000 張，長榮航逾 5000 張，新興、華航、台航均超過 3000 張。

外資賣超方面，大舉賣超友達 3.8 萬張，並調節貨櫃雙雄長榮、萬海，分別賣超 3.1 萬張、2 萬張；並賣超鋼鐵股中鴻、中鋼超過 1.2 萬張，春源 4671 張。

金融族群也成外資提款標的，賣超新光金 1.5 萬張，永豐金 6943 張，玉山金 5040 張，合庫金、國泰金、華南金、兆豐金、臺企銀均超過 4000 張。

法人指出，雖然台股仍處於多方控盤，但短線乖離較大，容易陷入震盪整理，建議投資人切勿過度追高。