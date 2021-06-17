中鋼5月稅前大賺76.27億元續創高 前5月每股稅前盈餘1.7元

中鋼 (2002-TW) 今 (17) 日公告 5 月自結稅前盈餘 76.27 億元，月增 24%，續創單月新高，每股稅前盈餘約 0.48 元；累計前 5 月稅前盈餘 268.95 億元，每股稅前盈餘約 1.7 元，較去年同期轉盈。

中鋼表示，5 月盤價調漲 8%，且漲幅大於原料等生產成本的增幅，成品利差擴大， 5 月營收 307.18 億元，月增 8%、年增 71%、營業利益 73.62 億元，月增 34%，營益率 18.5%，也較前月大增 3.6 個百分點。

不過，中鋼 5 月稅前盈餘月增幅較營業利益小，對此，中鋼解釋，4 月有業外鐵礦股利收入，但 5 月沒有，因此導致稅前盈餘增幅出現差異。

累計中鋼前 5 月營收 1744.46 億元，年增 38%、營業淨利 253.64 億元、營益率 14.5%，稅前盈餘 268.95 億元，每股稅前盈餘約 1.7 元。

而中鋼 6 月在盤價續漲下，利差可望進一步向上，7 月內銷盤價雖然開出平盤，但外銷報價仍上漲，加上第三季季盤也反映國際行情補漲，有助維持毛利率及營益率表現。