外資回補、三星顯示擬罷工 面板三傑回神攻漲停

外資近期對面板族群大舉喊空，認為受電視需求降溫、報價下跌，下半年營運將面臨挑戰，不過外資昨逆勢大舉回補面板三傑友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、彩晶 (6116-TW) 合計 8.7 萬張，加上傳出南韓三星顯示器公會下周醞釀罷工，激勵面板股人氣回籠，午盤前面板三傑均攻上漲停價位。

南韓三星顯示工會周三 (16 日) 傳出，因工會與公司管理層在薪資問題上談判破裂，原要求資方將薪資上調 6.8%，但資方僅願意調升 4.5%，不符合工會預期，經過投票後，工會決定擬自下周一 (21 日) 起展開罷工。

多家外資近期紛紛看衰下半年面板市況，包含電視品牌廠對面板需求降溫，加上中國京東方有意再擴建新廠等利空消息，將雙虎降評至賣出，目標價同步砍殺至 1 字頭，不過外資在連日調節後，昨天由賣轉買，分別加碼群創 4.3 萬張、友達 3.2 萬張、彩晶 1.28 萬張。

從面板報價觀察，整體報價已破天荒強漲逾一年，市場預期，面板廠第 2 季單季仍將大賺逾百億元，營運可望再優於首季，但近期 32、43 吋等電視面板價格漲勢明顯收斂，加上零組件供給變化，都會左右下半年面板營運。