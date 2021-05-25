房地合一稅2.0新制7/1上路 購屋前兩大面向評估

房地合一稅 2.0 即將在 7 月 1 日上路實施，透過延長持有年限與加重稅率遏止投機炒作，KPMG 會計師建議，規劃不動產資產配置前，不妨先從兩大面向進行評估，包括：「購屋的目的與持有時間」與「購屋資金來源」。

首先是購屋之目的與預計持有時間，KPMG 安侯建業稅務投資部執業會計師洪銘鴻表示，如果是自住用房屋，未來在轉售時可適用最低 10% 稅率，且出售獲利新台幣 400 萬範圍內不課稅，則允應以個人直接購置自住不動產為最適架構。

但如果購屋是以出租或投資為目的，或可考慮以法人持有，以尋求出租期間之租賃所得適用營利事業所得稅率 (20%)，而非個人出租的最高綜所稅率 (40%)。

洪銘鴻指出， 即便是法人打算長期持有不動產，未來出售時已經持有超過 5 年，且適用 20% 稅率，但仍要留意稅後盈餘分配給股東的股利所得課稅效果，也就是說，股東股權結構甚至是更長遠可能衍生的股權傳承議題，都須提前納入考量範圍。

其次則是購屋資金來源，洪銘鴻說，如果購屋資金在個人或營利事業之國內銀行帳戶，則依前述持有目的判斷持有架構進行配置，較為單純。

但如果購屋資金還在個人或法人之海外銀行帳戶，則應審慎評估，不同申報方式下將資金匯回台灣使用，可能造成個人或營利事業之稅負差異。

洪銘鴻提醒，房地合一新制實施在即，加上台灣已加入 CRS(共同申報準則)，並將在明年起實施 CFC(受控外國公司法制) 的反避稅規定，應趁此機會思考資產重配置，將存放在海外的資金與國內置產目的相結合，同步朝合規、長期性且富有彈性的投資架構調整。