加密貨幣交易所Kraken執行長：籌備作業進行中 可望12-18個月內上市

乘著加密貨幣在全球掀起的交易熱潮，繼 Coinbase(COIN-US) 之後，又一加密貨幣交易所準備朝上市之路邁進。外媒報導指出，Kraken 執行長透露該公司有望在 12 至 18 個月內上市。

Kraken 創辦人 Jesse Powell 向《彭博》表示，該公司正在進行上市前的籌備作業，但未透露目標估值。

據知情人士透露，Kraken 近期正就籌集資金進行談判，公司估值有望超過 100 億，甚至超過 200 億美元，風投機構 Tribe Capital 的共同創辦人 Arjun Sethi 日前已加入 Kraken 董事會。

Coinmarketcap.com 數據顯示，Kraken 在全球近 190 個國家或地區擁有超過 600 萬客戶，為全球第 4 大加密貨幣交易所。

Powell 指出，Kraken 今年的註冊人數較往年來得更多，且光是前 2 個月的註冊人數就超過去年全年。

受到利空因素干擾，比特幣在 5 月慘遭拋售後，交易量已有所趨緩。Powell 認為波段交易者為加劇比特幣跌勢的始作俑者，稱長期持有的人就會繼續增持，並看好比特幣今年再創新高。