福特收購Electriphi 布局電動車充電業務

福特汽車 (F-US) 周四（17 日）宣布，收購電動車充電新創公司 Electriphi，加入其電動車部門 Ford Pro，盼 2030 年前充電業務能帶來多達 10 億美元的收入。

福特執行長 Jim Farley 曾提到，在 2025 年前將電動車支出提高到 300 多億美元的水準，此次收購 Electriphi 正是計畫中的一部份。福特預計將在本月完成收購，但並未透露收購金額。

Electriphi 未來將成為福特電動車部門 Pro 其中一部份，為電動車用戶提供在車庫充電的解決方案。

福特電動車部門 Ford Pro 負責人 Ted Cannis 受訪時表示，看好未來未來 10 年電動對充電站的需求，收購 Electriphi 後的充電業務，將能帶來多達 10 億美元的收入。

汽車製造商正面臨綠能轉型壓力，其中拜登政府也盼美國車輛能實現電動化。不過 Cannis 表示電動車的痛點就是電力問題，國內的運輸車隊也正在尋找解決方案。

Electriphi 目前已為電動校車、大眾運輸交通工具等提供充電服務，福特預計未來的充電服務將能吸引運輸車隊買單，以減少電動車往返充電趟次。

福特將於 7 月 28 日公布第二季財報，屆時將提供更詳細的下半年財測。先前福曾表示，由於投資人工智慧自駕系統新創公司 Argo35 億美元，第二季淨利將大幅低於去年同期。