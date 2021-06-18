Delta變種病毒出現不同症狀 兒童、青年最易感染

最先在印度發現的 Delta 變種病毒正在全球各地傳播，現在專家研究發現，Delta 病毒傳染力除了比 B.1.1.7 病毒高 60%，與傳統病毒相比還有不同的症狀，且感染多發生在兒童與青年族群。

世界衛生組織 (WHO) 周三表示，Delta 病毒已蔓延至 80 多個國家與地區， 並且在傳播過程中持續變種。目前 Delta 占美國新病例達 10%，較上周增加 4 個百分點。

研究表明，Delta 比 Alpha 病毒傳播率高出約 60%，且更有可能導致住院，該病毒目前正在英國蔓延。 Alpha 病毒即為英國 B.1.1.7 變種病毒，與最初病毒株相比有較高的傳播力。

另一方面，有別於一般新冠肺炎症狀，Delta 病毒似乎引起各種不同症狀。倫敦國王學院遺傳流行病學教授 Tim Spector 表示，新病毒更像讓年輕族群患上重感冒，致使人們並未意識到。

Spector 說，主要症狀是頭痛，然後是喉嚨痛、流鼻涕和發燒，「傳統」新冠症狀如咳嗽和嗅覺喪失比較罕見，年輕人會經歷更多重感冒或不舒服的感覺。

美國疾病控制和預防中心 (CDC) 本周將 Delta 病毒重新歸類為「重點病毒」，表示該病毒相較於與其他變種病毒具有更強的傳染力與重症比例。

前美國食品藥物管理局 (FDA) 局長 Scott Gottlieb 上周表示，Delta 病毒很可能成為美國的主要病毒株，並在秋季爆發新的疫情。

Delta 病毒是英國現階段主要感染病毒，其中年輕人和未接種疫苗的病例正在激增，導致這些族群住院人數增加，致使英國必須延後第四階段的解封計畫。

英國帝國理工學院周四 (17 日) 公布的 REACT 研究顯示，近期病例呈現指數級上升。倫敦帝國學院科學家們估計，現在英國病毒傳播比例為 1.44，平均 10 名感染者會傳染給其他 14 人。

研究發現，大多數感染發生在兒童和青年族群，老年人的感染率也正在上升，自 4 月下旬以來 Delta 病毒蔓延以來，住院人數的趨勢也開始攀升。

社會希望疫苗接種可以阻止 Delta 病毒的快速傳播，因此正極力保護未完全接種疫苗的青年。英國公共衛生局周一分析表明，施打兩劑輝瑞疫苗或阿斯特捷利康 (AZ) 疫苗，能有效預防 Delta 病毒患者住院。