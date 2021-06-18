美國恐開始封殺不符合規定的中國APP

周五 (18 日)《路透社》報導稱，根據消息人士透露，美國總統拜登之前宣布的保護美國個人敏感數據行政命令，可能迫使在美國營運的中國手機應用程式須採取更嚴格保障個資措施，否則將禁止這些應用程式在美國營運。

報導稱，被指控支援美國競爭對手軍事或情報活動的實體，所擁有或控制的應用程式，可能會受到影響。美方的行動是要防止中國及俄羅斯等國獲取美國大量個人及商業訊息。美國官員亦擔憂中國可以藉相關程式，追蹤美國政府僱員的位置，並進行商業間諜活動。

美國商務部可能會發出傳票以收集有關某些智慧手機、平板和 PC 軟體應用程式的數據。根據知情人士透露，美國商務部可能會與應用程式供應商討論在美國的營運條件，或者宣布禁用。

(圖片: AFP)

根據報導指出，微信、TikTok 及另外 8 個遭川普政府針對的軟體，符合拜登團隊審查的條件。

拜登上台後對中國政策雖然與川普作風有所差異，但大致仍延續對中國強硬的做法。6 月初拜登簽署行政命令，將 59 家中國企業列入禁止美國個人與機構投資的「黑名單」。

拜登新政不但延續川普去年 11 月簽訂的命令，還將中企「黑名單」擴大增加至 59 家。新的行政令涵蓋在中國境外從事監控、利用中國監控技術來打壓人權和製造威脅的企業，都列入投資禁令範圍。

這項行政命令禁止美國個人與投資公司等機構買賣黑名單內的企業股票。禁令將在 8 月 2 日生效，之前有 60 天的寬限期，已投資這些企業的美國人要在一年內撤資。

