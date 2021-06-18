〈房產〉疫情警戒影響大 5月全台新推案推案萎縮35% 新北重災區

全台疫情 5 月中進入三級警戒，讓許多原定要進場的個案也紛紛延後開案，據市調機構統計，進入三級警戒，全台 5 月推案總銷為 1266.2 億元，比起 4 月的 1968.7 億元減少 35.7%，其中新北市月減幅高達 8 成，為全台總銷減少最多的城市，預估 6 月全台仍未解封，建商維持保守態度，推案總銷仍不樂觀。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計 5 月推案總銷數據顯示，全台 5 月推案總銷減少，七都中包括新北市、新竹縣市、台中市、台南市 5 月總銷都下滑，尤其受到疫情影響嚴重的新北市，跌幅更超過 8 成，次多的則為台中市，跌幅達 76%，最後台南市與新竹縣市各別下降 33.2% 與 27.9%。

在疫情阻撓之下，台北市、桃園市與高雄市都因受惠區域內指標大案進場，使得 5 月推案總銷穩住，分別上漲 78.4%、43.0%、85.0%。台北市因 130 億元的南港指標大案「擎天森林」開案，帶動 5 月總銷增加，同樣的桃園也受惠於「潤隆國家大院」進場，挹注桃園市百億元的總銷，最後高雄則因左營指標案「鑫高鐵 3」開案，加上 4 月總銷僅有 90.2 億元，在基期低又有指標案進場的狀況下，使得高雄 5 月總銷月增幅度居全台之冠。

但若是更進一步將 5 月進場的建案區分成 5 月 15 日發布三級警戒前與三級警戒後，更能得知多數建案其實都集中在三級警戒前推案，因此預估 6 月新案恐不樂觀。根據統計結果顯示，全台僅有 17 個建案於三級警戒後進場，尤其疫情較嚴峻的雙北市，總共只有 2 個新案開賣；往南走桃園、新竹縣市與台中市則是分別都有 2 個建案進場。

受疫情影響相對輕微的南部，一共就有 9 新案開案，占全台一半以上，其中台南市更囊括 7 個，591 新建案市調指出，台南因在建設利多剛性需求增溫下，部分案場仍維持原訂時間推案，選擇在疫情期間搶先曝光、打廣告，吸引疫情後的延遞買盤回籠。