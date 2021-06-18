日本央行6月會議 利率政策不變、疫情相關支援計畫延長半年

日本央行 (Bank of Japan) 週五 (18 日) 公布最新金融政策決議內容，維持既定的超寬鬆購債計畫與利率政策不變，合乎市場預期。針對肺炎疫情所實施的資金調度支援特別計畫也決議延長半年，期限從原本的 2021 年 9 月底延長至 2022 年 3 月底止。

在經過 6 月 17、18 日為期兩天的金融政策會議後，日本央行以 7:1 的票數 (另有 1 張棄權票) 決議維持基準利率於 -0.1%、 0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標不變。

為達成 0% 的 10 年期公債殖利率誘導目標，日本央行不會針對買進長期公債設定金額上限。

其他資產買進方面，在 ETF 及 J-REIT 分別設下全年約 12 兆日圓、以及全年約 1800 億日圓的餘額增加步調為上限，並視需要買進。

資產收購方面，有 8 名委員投下贊成票、另有 1 張棄權票。實施期間也將延長半年至 2022 年 3 月底止。

其中，在商業票據 (Commercial Paper，CP) 及公司債的買進方面，於 2022 年 3 月底前、將持續以合計約 20 兆日圓的餘額上限來進行買進。

有關與肺炎疫情有關的金融支援特別市場操作，也一樣有 8 名委員投下贊成票、另有 1 張棄權票。

日本央行決策公布後，美元兌日圓在週五 (18 日) 中午前，於 110.2 附近震盪。