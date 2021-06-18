〈台股盤後〉台灣50成分股調整尾盤爆700億元大量 摜壓失守5日線

台股今 (18) 日在台灣 50 成分股調整下，最後一盤爆出 700 億元大量，台積電等權值股尾盤出現大單調節，導致跌點擴大至 72.07 點，或跌 0.41%，收 17318.54 億元，成交值也擴大到 5349.37 億元。

觀察大型權值股、指標股，電子股方面，台積電最後一盤出現 1.8 萬張的賣單，收跌 0.5%，鴻海以及聯發科也雙雙遭大單調節，雙雙下跌 1.33%，聯電跌逾 2%、日月光投控也跌逾 1%，大型電子股僅台達電持穩平盤較強。

不過，板卡相關的技嘉、微星均拉出半根漲停以上，PCB 指標臻鼎 - KY、南電也雙雙走揚，另外，散熱族群今日買盤進駐，雙鴻、泰碩以及業強飆漲停、奇鋐漲 9%，建準、元山等也同步走揚。

另外，貨櫃三雄盤後列入台灣 50 成分股，盤中表現持續強勢，萬海再度亮燈漲停，來到 226.5 元，站穩 200 元大關，陽明漲 6.4%、長榮也漲 2.6%，電商物流相關的富邦媒，也大漲 3.8%，登上 1500 元大關。

不過，其餘傳產普遍弱勢，台塑四寶今日弱勢，台塑化、南亞雙雙跌逾 3%，台化、台塑也跌 1-2%，其餘如台玻、永豐餘、華新、遠東新等均跌逾 2% 以上，鋼鐵指標中鋼、中鴻也翻黑作收。