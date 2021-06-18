SCFI指數續漲 美東線運價逼近9000美元續創新高

上海航交所今 (18) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 44.43 點至 3748.36 點，周漲幅 1.2%，增幅小於上周的 2.5%，運價無回檔跡象，其中，美國線運價續漲，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 報價來到 8914 美元，周漲多達 4.2%，續寫新高，美西線也回彈，僅歐洲線略較上周回跌 4 美元至每 TEU(標準 20 呎櫃)6351 美元。

本周美東線每 FEU 報價續寫新高，來到 8914 美元，美西線每 FEU 轉為反彈 58 美元至 4716 美元，周增幅 1.25%。

而歐洲線運價近期罕見轉跌，每 TEU 來到 6351 美元，較上周小跌 4 美元，但仍處在歷史高檔。

法人指出，上海航交所公布 5 月全球貨櫃船準班率僅 22.66%，大幅低於正常水準在 75% 以上，也較 4 月的 23.71% 下滑，顯示需求強勁超過港口負荷，在此情況下，可預期第三季旺季運價將再飆漲。

尤其美國解封在即，美國線運輸需求將更為強勁，美國線將成為全球貨櫃運價持續上漲的領頭羊，預料下周美東線每 FEU 報價將衝破 9000 美元。