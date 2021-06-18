佳凌現增籌資案敲定每股61元發行 將自市場募集12.2億元

光學元件廠佳凌 (4976-TW) 今 (18) 日公布現金增資將以每股 61 元溢價發行，預計 7 月中旬完成資金募集，如順利完成，將募得 12.2 億元，為佳凌上市以來最大規模籌資案，募得資金將用於充實營運資金及購置機器設備需求。

佳凌此現增案將於 6 月 25 日除權交易。

佳凌 5 月營收為 1.47 億元，月增 3%，年增 1.08 倍，累計前 5 月營收為 7.67 億元，年增 1.15 倍，佳凌 4 月遞延訂單有部分在 5 月出貨，推升佳凌 5 月營收繳出月增成績。

佳凌 4 月營收為 1.43 億元，稅後純益 200 萬元，較去年同期虧轉盈，但較 3 月下滑，每股純益 0.02 元，加計第一季財報，前 4 月每股純益 0.26 元。

由於新冠肺炎疫情帶動安控視訊及車用需求，引爆佳凌營運去年第三季擺脫谷底轉虧為盈，接單暢旺下，今年第一季稅後純益 2791 萬元，每股純益 0.24 元。

除佳凌擬發現增股 2 萬張籌資 12.2 億元之外，光學元件廠今年籌資潮一波接一波，中揚光 (6668-TW) 擬辦現金增資籌資案已完成送件，預計募資 5 億元，包含中揚光在內，今國光 (6209-TW) 也規劃擬籌資 7 億元，三大廠合計籌資逾 24.2 億元。