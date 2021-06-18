經濟部通過力成擴大投資台灣200億元 三大方案累計破1.25兆元

經濟部投資台灣事務所今 (18) 日通過 8 家企業擴大投資台灣逾 255 億元，包含半導體大廠力成 (6239-TW) 的 200 億元，中小企業則有廣禾科技、瑞峰半導體、阿舍食品、大裕塑膠、三銧企業、均賀科技、亞細亞氣密隔音窗等，累計投資台灣三大方案已有 912 家企業投資 1.25 兆元，創造 6.8 萬個就業機會。

經濟部表示，力成是全球第四大半導體、第一大記憶體封測廠，在台灣、中國、日本共有 20 個生產基地，外銷比率達 95%，因應全球半導體供應鏈重組趨勢，力成計劃大規模投資 200 億元在竹科興建二廠，同時在既有 4 座生產基地上導入先進製程產線，預計可創造約 2000 名高科技人才需求。

瑞峰半導體則是國內先進晶圓級封裝廠，經濟部指出，瑞峰因應台灣半導體產業發展與市場需求，並持續提升核心競爭力與研發關鍵技術，計劃斥資 15 億元在湖口工業區廠區擴充智慧化產線，增加 12、6、4 吋晶圓級封裝、8 吋 BGBM 產能。

以自有品牌「阿舍食堂」在網路起家的乾麵品牌阿舍食品計畫投資 7 億元，在台南永康興建廠房，拓展外銷業務，將建立智慧化生產流程，導入 AI、故障預警、生產監控等系統，打造世界優質麵品。

亞細亞氣密隔音窗則是繼去年 12 月申請第一件中小企業投資方案後，因應二廠投資計畫，將再加碼投資 5 億元在台中潭子區興建廠房，導入自動化鋁製造等業務；均賀科技、大裕塑膠也分別申請投資 3、2 億元各自在彰化、台中擴充及強化既有廠房智慧化產業設備。

廢棄物處理商廣禾科技、特殊研磨產品製造廠三銧企業則預計投資 9000 萬元、4000 萬元，在桃園觀音、台南新營擴大投資，提升設備效能，提升競爭力，也將分別增加 24、12 個工作機會。